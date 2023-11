Cometa 12/P Pons-Brooks: um espetáculo celestial a ser aguardado

Um cometa hipnotizante, apelidado de “cometa do diabo” devido à sua forma distinta que lembra dois chifres, está avançando pelo interior do sistema solar. O cometa 12/P Pons-Brooks, como é formalmente conhecido, fará a sua maior aproximação à Terra na primavera, oferecendo potencialmente uma visão inspiradora, visível a olho nu.

Atingindo o seu periélio, o ponto mais próximo da sua órbita do Sol, em 21 de abril de 2024, este andarilho cósmico passará subsequentemente mais próximo do nosso planeta no dia 2 de junho. durante este tempo, pois pode emitir um brilho suficiente para observação sem ajuda.

Enquanto aguardavam a sua aproximação, os entusiastas armados com telescópios de alta potência já foram presenteados com um espetáculo extraordinário. O cometa 12/P Pons-Brooks exibiu duas erupções nos últimos meses, uma em julho e outra no início deste mês. Em ambos os casos, a luminosidade do cometa intensificou-se, acompanhada pela expulsão de gás e detritos gelados, formando a forma intrigante dos seus dois chifres correspondentes. Alguns observadores das estrelas até traçaram semelhanças entre a aparência pós-erupção do cometa e a icônica nave Millennium Falcon da franquia “Star Wars”.

O astrônomo amador Eliot Herman, utilizando telescópios remotos em Utah, capturou imagens notáveis ​​do cometa 12/P Pons-Brooks e seus chifres do diabo. O cometa compreende um núcleo composto por poeira, gás e gelo, rodeado por uma nuvem de gás brilhante conhecida como coma. À medida que a luz solar e a radiação solar penetram no núcleo do cometa, ocorrem explosões violentas esporádicas, semelhantes às erupções observadas.

Embora os mecanismos precisos subjacentes à formação dos chifres temporários do cometa ainda não sejam totalmente compreendidos, os especialistas suspeitam que tenham origem nestas erupções geladas. A estrutura do cometa provavelmente influencia a aparência do gás expelido e das nuvens de gelo, gerando a ilusão de chifres vistos pelos telescópios terrestres.

Descoberto em 1812 pelo astrônomo francês Jean-Louis Pons e mais tarde observado novamente pelo astrônomo William Brooks em 1883, o cometa 12/P Pons-Brooks embarca em uma órbita de 71 anos ao redor do Sol. Portanto, após o seu próximo encontro na Primavera, irá retirar-se para o sistema solar exterior, apenas para reaparecer daqui a muitas décadas.

Com a sua proximidade iminente da Terra, os astrónomos preparam-se ansiosamente para estudar o cometa 12/P Pons-Brooks antes que este gire à volta do Sol e viaje de regresso às periferias da nossa vizinhança cósmica. Notavelmente, a sua aproximação coincide com um eclipse solar total em 8 de abril de 2024, oferecendo uma rara oportunidade de observar a proximidade do cometa ao sol. Eliot Herman antecipa que este evento pode permitir a visualização a olho nu devido às circunstâncias únicas do eclipse, expressando entusiasmo em testemunhar e fotografá-lo no Texas.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

P: O que é o cometa 12/P Pons-Brooks?

R: O Cometa 12/P Pons-Brooks é um objeto celeste caracterizado por seus dois “chifres” distintos de gás e gelo que lhe valeram o apelido de “cometa do diabo”.

P: Quando o cometa 12/P Pons-Brooks será visível a olho nu?

R: Espera-se que o cometa seja potencialmente visível sem a ajuda de telescópios na primavera de 2024, quando atingir o seu ponto mais próximo da Terra.

P: Com que frequência o cometa 12/P Pons-Brooks se aproxima da Terra?

R: O cometa 12/P Pons-Brooks tem um período orbital de 71 anos, o que significa que se aproxima do sistema solar interior e da Terra uma vez a cada sete décadas ou mais.

P: Como são formados os “chifres do diabo” do cometa?

R: O processo exato por trás da formação dos chifres temporários do cometa ainda não é totalmente compreendido. No entanto, acredita-se que tenham origem em erupções violentas causadas pelo aquecimento do núcleo do cometa pela luz solar e pela radiação solar.

P: As erupções do cometa podem representar uma ameaça para a Terra?

R: Não, o Cometa 12/P Pons-Brooks não representa nenhum perigo para o nosso planeta. Suas erupções e atividades contribuem principalmente para a criação de um espetáculo astronômico cativante.