Revelada a formação da Lua: novos insights dos cristais lunares

Os cientistas obtiveram uma compreensão mais profunda da formação da Lua e da sua idade através do exame de cristais encontrados em amostras de rochas recolhidas durante a missão Apollo 17 em 1972. Anteriormente, acreditava-se que a Lua se formou há aproximadamente 4.4 mil milhões de anos. No entanto, com base na análise dos cristais de zircão, os investigadores sugerem agora que a Lua pode ser cerca de 40 milhões de anos mais velha do que se pensava anteriormente, datando de 4.46 mil milhões de anos.

A principal hipótese para a formação lunar é o impacto de um objeto do tamanho de Marte chamado Theia colidindo com a Terra primitiva, que liberou rocha derretida para o espaço. Esses detritos eventualmente se fundiram para formar a lua. Embora a hipótese seja amplamente aceita, o momento exato da formação da lua tem sido difícil de determinar.

Os cristais de zircão encontrados no fragmento de rocha recolhido pelo astronauta Harrison Schmitt desempenharam um papel crucial na determinação da idade da lua. Usando uma técnica chamada tomografia por sonda atômica, os cientistas conseguiram confirmar a idade dos cristais, que se formaram após o impacto gigante. A presença de cristais de zircão, que são conhecidos por serem extremamente duráveis, em amostras da Terra, de Marte e da Lua destaca a sua importância na compreensão da história inicial dos corpos celestes.

A investigação conduzida por uma equipa de cientistas, liderada pelo cosmoquímico Philipp Heck, lançou luz sobre mais um aspecto do impacto da Lua na Terra. A colisão que formou a Lua teve um efeito cataclísmico na Terra, alterando a sua velocidade de rotação. Além disso, as forças gravitacionais da Lua desempenharam um papel crucial na estabilização da inclinação axial da Terra e na diminuição da sua velocidade de rotação. Estes factores tiveram um impacto profundo no clima da Terra e na sua capacidade de sustentar a vida.

O estudo não só fornece informações valiosas sobre a formação da Lua e a história da Terra, mas também destaca a importância do exame de materiais coletados em missões espaciais realizadas há várias décadas. Técnicas analíticas avançadas, como a tomografia por sonda atômica, permitiram aos cientistas descobrir novas informações a partir de amostras coletadas durante as missões Apollo. A investigação e exploração contínuas da Lua não só melhorarão a nossa compreensão do nosso vizinho celestial, mas também prepararão o caminho para futuras explorações do espaço profundo.

