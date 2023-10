Novas descobertas na misteriosa zona crepuscular do oceano

By

Uma ONG especializada em pesquisa oceânica revelou recentemente imagens fascinantes capturadas por dois robôs que foram enviados para a zona crepuscular do oceano. A Instituição Oceanográfica Woods Hole (WHOI) compartilhou um vídeo no YouTube mostrando o vasto e misterioso mundo subaquático que fica um pouco além do alcance da luz solar.

A decisão de implantar os robôs foi motivada pelo imenso desafio que os cientistas enfrentam ao explorar um ambiente tão vasto e remoto. A vastidão do oceano muitas vezes torna difícil para os investigadores localizar e estudar espécies específicas. Ao utilizar esses dois robôs oceânicos, os cientistas conseguiram capturar vislumbres raramente vistos de animais na zona crepuscular.

Durante a expedição Nautilus Live em outubro, o veículo híbrido operado remotamente (HROV) Mesobot da WHOI foi implantado em áreas densas de vida marinha. Os robôs descobriram e gravaram cenas incríveis de criaturas marinhas que prosperam na zona crepuscular, oferecendo informações valiosas sobre este ecossistema único.

A zona crepuscular refere-se à área entre 200 metros e 1,000 metros abaixo da superfície do oceano. É um reino repleto de vários animais e organismos marinhos que dependem de matéria orgânica, incluindo excrementos de peixes e fitoplâncton morto, como principal fonte de sustento.

O vídeo compartilhado pela WHOI atraiu atenção significativa dos internautas. Os espectadores expressaram admiração e apreço, com comentários que vão desde “Isso foi muito bom! Relaxante também! a simplesmente declarar “Lindo”. O vídeo recebeu mais de 16,000 visualizações e quase 100 curtidas, destacando o interesse generalizado em explorar e compreender os mistérios da zona crepuscular do oceano.

Este vídeo cativante oferece um vislumbre das maravilhas ocultas das profundezas do oceano. Da fascinante vida marinha à vastidão da zona crepuscular, lembra-nos a rica biodiversidade que prospera nestes territórios desconhecidos. Qual destas extraordinárias criaturas subaquáticas chamou mais a sua atenção?

Perguntas frequentes

Qual é a zona crepuscular do oceano?

A zona crepuscular do oceano refere-se à área entre 200 metros e 1,000 metros abaixo da superfície onde a luz solar não atinge.

Por que os cientistas jogaram robôs no oceano?

Os cientistas lançaram robôs na zona crepuscular do oceano para explorar e capturar vislumbres raramente vistos da vida marinha que prospera neste ambiente remoto e desafiador.

O que os robôs descobriram na zona crepuscular?

Os robôs descobriram uma grande variedade de animais e organismos marinhos que dependem de matéria orgânica, como excrementos de peixes e fitoplâncton morto, como principal fonte de sustento.

Como os internautas reagiram ao vídeo?

Os internautas expressaram admiração e apreço pelo vídeo, descrevendo-o como lindo e relaxante. O vídeo obteve mais de 16,000 visualizações e quase 100 curtidas.