Os avanços na tecnologia de cromatografia: uma conversa com Zhuoheng Zhou

Tivemos a oportunidade de conversar com Zhuoheng Zhou, pesquisador da Vrije Universiteit Brussel, na Bélgica, que está na vanguarda do avanço das tecnologias instrumentais e de colunas no campo da cromatografia. Seu trabalho se concentra principalmente na exploração das aplicações da cromatografia em novas modalidades biofarmacêuticas e proteômica. Além disso, Zhou tem trabalhado no desenvolvimento de um protocolo que auxilia no projeto de colunas capilares monolíticas de polímero.

A jornada de Zhou no mundo da química começou na Universidade de Xiamen, onde passou por um treinamento abrangente na área. Depois disso, ele obteve seu mestrado em química analítica no Instituto de Pesquisa Ambiental da Universidade Nacional de Cingapura. Motivado por sua paixão pela cromatografia, Zhou ingressou no grupo Bio-Analytical Separation Science (BASS) da Vrije Universiteit Brussel como pesquisador de doutorado, sob a orientação de Sebastiaan Eeltink e Gert Desmet.

Atualmente, Zhou está envolvido em pesquisas de pós-doutorado que giram em torno de instrumentação UHPLC e tecnologia de microcolunas. Seus interesses de pesquisa abrangem diversas áreas, incluindo análise ambiental, caracterização biofarmacêutica e perfil proteômico. Ao se aprofundar nesses campos, Zhou pretende contribuir para o desenvolvimento de técnicas de cromatografia de ponta que tenham aplicações práticas nesses importantes domínios.

FAQ:

P: O que é cromatografia?

R: A cromatografia é uma técnica laboratorial usada para separar e analisar misturas distribuindo os componentes entre duas fases, uma fase estacionária e uma fase móvel.

P: Quais são as modalidades biofarmacêuticas?

R: As modalidades biofarmacêuticas referem-se a vários tipos de tratamentos terapêuticos derivados de fontes biológicas, como proteínas, peptídeos, anticorpos ou ácidos nucléicos.

P: O que é perfil proteômico?

R: O perfil proteômico envolve a identificação e análise do conjunto completo de proteínas presentes em uma amostra biológica, fornecendo informações valiosas sobre vários processos biológicos e doenças.

