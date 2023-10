Eclipse solar 'Anel de Fogo': uma visão que vale a pena esperar

O próximo eclipse solar anular neste fim de semana, também conhecido como “anel de fogo”, será uma visão inspiradora para aqueles que têm a sorte de testemunhá-lo. Embora possa não ser visível no oeste da Pensilvânia, este eclipse ainda será uma visão interessante para quem tem céu limpo. Infelizmente, espera-se que nuvens e chuva prejudiquem a visibilidade no sábado.

Um eclipse anular ocorre quando a lua parece menor que o sol, criando um anel de luz solar ao redor da lua escurecida. É por isso que é frequentemente referido como “anel de fogo”. No entanto, a lua nunca cobre completamente o sol, ao contrário de um eclipse solar total, onde a lua e o sol são aproximadamente do mesmo tamanho, resultando no bloqueio total do sol.

Felizmente, para aqueles no oeste da Pensilvânia, haverá outra oportunidade de testemunhar um eclipse solar total em 8 de abril de 2024. Definitivamente vale a pena planejar este evento raro, pois oferece a chance de testemunhar a lua obscurecendo completamente o sol. Para descobrir onde você pode testemunhar o eclipse deste fim de semana nos Estados Unidos, consulte o mapa fornecido pela NASA.

