Outubro de 2023 trará eventos astronômicos raros: eclipses solares e lunares

Os entusiastas do espaço estão aguardando ansiosamente dois eventos celestes raros programados para outubro de 2023. Primeiro, em 14 de outubro, haverá um eclipse solar parcial, também conhecido como eclipse de 'anel de fogo', visível na maior parte das Américas pela primeira vez desde então. 2012. O eclipse passará da costa do Oregon para o Golfo do México, proporcionando a milhões de pessoas no Hemisfério Ocidental a oportunidade de testemunhar este fenómeno inspirador. Durante este eclipse, a Lua formará um círculo concêntrico, deixando exposta a borda descoberta do Sol, semelhante a um anel de fogo. É necessária proteção ocular especializada ao observar este tipo de eclipse solar.

Embora o eclipse solar do anel de fogo não seja visível na Índia, pessoas interessadas de todo o mundo podem assisti-lo através da transmissão oficial da NASA disponível em seu canal no YouTube. O eclipse começará em Oregon e terminará no Texas. A NASA forneceu uma opção ‘notifique-me’ em seu canal no YouTube para usuários que desejam receber alertas sobre a transmissão ao vivo. O eclipse solar está programado para começar às 11h29 IST do dia 14 de outubro de 2023 e terminar às 11h34 do mesmo dia.

Um eclipse solar ocorre quando a Lua está no ponto mais distante da Terra ou próximo a ele e passa na frente do Sol. Como a Lua parece menor que o Sol devido à sua distância da Terra, ela não cobre completamente o Sol, resultando em uma aparência de anel durante um eclipse solar anular.

Além disso, um eclipse lunar está programado para ocorrer em 28 de outubro de 2023. Os eclipses lunares ocorrem quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, fazendo com que a sombra da Terra seja projetada na superfície da Lua. Esses eventos hipnotizantes ocorrem apenas durante a lua cheia. O próximo eclipse lunar será visível em várias regiões, incluindo Ásia, Rússia, África, Américas, Europa, Antártica e Oceania.

Em Nova Delhi, o eclipse lunar pode ser observado no céu do sudoeste com a Lua posicionada 62 graus acima do horizonte. O ponto máximo do eclipse na Índia está previsto para ocorrer às 1h45, durante o qual 12% da superfície lunar estará na sombra.

Estes raros eventos astronómicos proporcionam uma excelente oportunidade para indivíduos de todo o mundo testemunharem e apreciarem a beleza do nosso universo.

Fontes:

- NASA

-LiveMint