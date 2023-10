Os céus escureceram, as sombras no chão ficaram em forma de meia-lua e a multidão explodiu em aplausos. As partes ocidentais dos Estados Unidos foram presenteadas com uma visão rara e fascinante no sábado: um eclipse do sol em “anel de fogo”. Este evento celestial cativou os espectadores pelo seu estreito caminho, proporcionando um espetáculo deslumbrante que deixou muitos maravilhados.

O eclipse coincidiu com a Albuquerque International Balloon Fiesta anual, acrescentando uma camada extra de emoção às festividades. Os balões decolaram durante uma ascensão em massa logo após o amanhecer, seguido pelo eclipse algumas horas depois. Os organizadores do evento prepararam 80,000 mil pares de óculos para a enorme multidão, e alguns pilotos até usaram seus queimadores de propano para disparar chamas para cima em uníssono.

Ao contrário de um eclipse solar total, onde a lua cobre completamente o sol, um eclipse de anel de fogo deixa uma borda brilhante e resplandecente quando a lua se alinha com o sol e a Terra. O caminho do eclipse de sábado passou por Oregon, Nevada, Utah, Novo México e Texas, com uma faixa da Califórnia, Arizona e Colorado. O evento trouxe observadores de eclipses de todos os Estados Unidos para cantos remotos do país, ansiosos para testemunhar este fenômeno raro.

Um desses locais foi o Parque Nacional Bryce Canyon, no sul de Utah, onde os espectadores embarcaram em uma caminhada antes do amanhecer para garantir o melhor ponto de vista. À medida que o anel de fogo se formava, aplausos ecoavam pelos desfiladeiros, criando um sentimento de unidade e admiração entre os observadores. Para muitos, esta foi uma experiência única na vida que os lembrou das maravilhas da natureza e do seu lugar no universo.

Embora as pequenas vilas e cidades ao longo do caminho do eclipse expressassem uma mistura de entusiasmo e preocupações sobre o clima e um número esmagador de visitantes, o evento sem dúvida trouxe alegria e admiração tanto aos habitantes locais como aos viajantes. Este eclipse do “Anel de Fogo” foi apenas uma amostra do espetáculo cósmico que está por vir, com um eclipse solar total programado para cruzar os Estados Unidos em abril do próximo ano.

Definições:

– Eclipse “Anel de Fogo”: Um tipo de eclipse solar em que a lua se alinha com o sol e a Terra, deixando uma borda brilhante e resplandecente ao redor da lua.

– Eclipse solar total: Um eclipse solar em que a lua cobre completamente o sol, mergulhando a área na escuridão.

Fontes:

– Festa Internacional de Balões de Albuquerque

– Parque Nacional Bryce Canyon

Observação: o artigo de origem não contém URLs de fontes específicas.