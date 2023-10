Milhões de pessoas nas Américas foram presenteadas com um raro eclipse solar do tipo “anel de fogo”. A lua se moveu para seu lugar, bloqueando tudo, exceto um círculo brilhante da borda externa do sol. Multidões entusiasmadas se reuniram ao longo do caminho estreito do eclipse, algumas usando projetores, telescópios e óculos especiais para assistir ao espetáculo. As crianças assobiavam de entusiasmo, enquanto os adultos erguiam os braços maravilhados. Os vendedores de plantas observavam a dança entre a lua e o sol e apreciavam as sombras únicas projetadas pela mudança da luz solar. As pessoas experimentaram mudanças de temperatura e uma sensação de peso à medida que a Terra girava. Para os antigos astrônomos maias, que podem ter usado vidro vulcânico escuro para proteger os olhos, os eclipses eram chamados de “sol quebrado”.

Ao contrário de um eclipse solar total, um eclipse de anel de fogo não cobre completamente o sol. Uma borda brilhante e resplandecente permanece visível enquanto a Lua se alinha entre a Terra e o Sol. O eclipse durou de 2 horas e meia a 1 horas no total, com a porção do anel de fogo durando de 2 a 3 minutos, dependendo da localização. O caminho do eclipse atravessou vários países, incluindo Estados Unidos, México, Belize, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Brasil. A NASA e outros grupos transmitiram o evento ao vivo para aqueles que não puderam testemunhar pessoalmente.

Os entusiastas viajaram para cantos remotos dos Estados Unidos, como o Parque Nacional Bryce Canyon, em Utah, para obter a melhor vista possível. O eclipse coincidiu com uma festa internacional de balões em Albuquerque, Novo México, proporcionando um deleite duplo para os espectadores. As pessoas expressaram um sentimento de unidade e admiração enquanto assistiam ao eclipse, chamando-o de uma experiência única na vida.

O eclipse trouxe entusiasmo às pequenas cidades ao longo do seu caminho, embora alguns estivessem preocupados com o clima e o fluxo de visitantes. Apesar da cobertura intermitente de nuvens, as pessoas em Eugene, Oregon e no sul da Colômbia ainda ficaram maravilhadas com o fenômeno. O Ministro da Ciência da Colômbia destacou a importância de inspirar as crianças com momentos como este para promover a ciência como uma atividade para toda a vida.

Fontes:

– Artigo: [fonte]

– Imagem 1: [fonte]

– Imagem 2: [fonte]

– Imagem 3: [fonte]