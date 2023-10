Um raro espetáculo celestial: o eclipse solar anular de 2021

No sábado, um raro espetáculo celestial agraciou as Américas – um eclipse solar anular. Este evento, também conhecido como eclipse do “anel de fogo”, ocorre quando a Lua está no ponto mais distante da sua órbita da Terra, resultando na luz ardente do Sol envolvendo a sombra da Lua.

O eclipse começou em Oregon às 9h13 (horário do Pacífico) e terminou na costa atlântica do Brasil às 3h48 (horário do leste dos EUA), cativando milhões de pessoas ao longo de seu caminho. À medida que a lua se movia na frente do sol, as cidades experimentavam céus escurecidos e uma queda na temperatura. O fenômeno criou uma atmosfera etérea que deixou os espectadores maravilhados.

Embora aqueles que estavam fora do caminho do eclipse não tenham conseguido testemunhar o “anel de fogo”, eles foram presenteados com um eclipse solar parcial em forma de crescente. Este eclipse parcial, semelhante a uma mordida tirada do sol, pintou formas crescentes únicas no chão e refletiu em várias superfícies. Até os espaços entre as folhas das árvores funcionavam como furos, exibindo crescentes individuais de luz.

Felizmente para os observadores do céu, outro evento celestial emocionante o aguarda. Em 8 de abril de 2024, um eclipse solar total passará pelo México, pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Este próximo evento proporcionará outra oportunidade para as pessoas usarem seus óculos certificados para eclipses, visualizadores solares e filtros de câmera para ver a vista deslumbrante com segurança.

Este raro eclipse solar anular serviu como um lembrete da beleza e maravilha do nosso universo. À medida que antecipamos ansiosamente os futuros eventos celestiais, somos lembrados da natureza inspiradora do cosmos e das oportunidades que eles trazem para nos conectarmos com as maravilhas do universo.

Definições:

– Eclipse Solar Anular: Um tipo de eclipse solar onde a lua está no ponto mais distante da Terra, criando um anel de luz ao redor da sombra projetada pela lua.

– Eclipse Solar Total: Um tipo de eclipse solar onde a lua bloqueia completamente o sol, resultando em uma escuridão total temporária durante o dia.

