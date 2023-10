Prepare-se para o Eclipse Anular Parcial na América do Norte

Os ontarienses experimentarão um eclipse anular parcial em 14 de outubro, com duração de aproximadamente duas horas. Durante esse fenômeno, a Lua ficará mais próxima do Sol, fazendo com que pareça menor e criando um “anel de fogo” no céu. Enquanto um eclipse total cobre completamente o sol, um eclipse anular parcial o cobre apenas parcialmente.

Os céus mais escuros durante o eclipse serão vistos na costa oeste dos EUA, começando no Oceano Pacífico. Vancouver testemunhará cerca de 79% do sol coberto pela sombra da lua. Em Toronto, cerca de 27% do sol estará coberto, com o pico de cobertura ocorrendo aproximadamente às 1h.

Os eclipses podem ter impacto no meio ambiente e na atmosfera. Pierre Langlois, gerente de missões de astronomia espacial e exploração planetária da Agência Espacial Canadense, explica que um eclipse passageiro cria uma mininoite, fazendo com que a vida selvagem acorde ao perceber que é noite.

Muitas pessoas têm demonstrado maior interesse pela astronomia amadora, levando a um aumento na venda de óculos de sol para visualização de eclipses e outros equipamentos de visualização certificados. No entanto, é importante observar que olhar diretamente para o Sol durante um eclipse anular não é seguro. Óculos de sol comuns não oferecem proteção suficiente e observar o sol sem o equipamento adequado pode causar lesões oculares graves.

Se você não possui equipamento de visualização certificado, construir seu próprio projetor é uma maneira segura de vivenciar o eclipse. Lembre-se de nunca olhar diretamente para o sol sem a proteção adequada.

O próximo eclipse, um eclipse total, está previsto para ocorrer em 8 de abril de 2024. Ele passará pelo México, pelos EUA e pelo leste do Canadá.

Definições:

– Eclipse Anular Parcial: Quando a Lua está mais próxima do Sol, fazendo-a parecer menor e criando um “anel de fogo” no céu.

– Eclipse Total: Quando a lua cobre completamente o sol.

– Óculos de sol para visualização de eclipses: Óculos de sol para fins especiais projetados para proteger os olhos durante eclipses solares.