Passeie pelo Sistema Solar na velocidade da luz

Imagine se você pudesse viajar à velocidade da luz e fazer um tour pelo nosso vasto sistema solar. É exatamente isso que o curta “Riding Light” permite fazer. Criado por Alphonse Swinehart, este vídeo de 45 minutos leva você a uma viagem do Sol a Júpiter, mostrando as incríveis distâncias e vastidão do nosso sistema solar.

No vídeo, um único fóton de luz viaja do Sol em direção aos confins do nosso sistema solar. Enquanto você observa, os primeiros quatro planetas passam em menos de 13 minutos. Então, você vislumbra Vesta, o asteroide mais brilhante do cinturão de asteroides. Os asteróides Ceres e Pallas seguem logo depois, com um intervalo de três minutos antes do aparecimento de Hygiea. Finalmente, você se prepara para esperar enquanto se aproxima de Júpiter e de seus satélites galileus.

É importante notar que o vídeo termina em Júpiter, mas se você continuar, levaria mais 35 minutos para chegar a Saturno e ainda mais para chegar aos planetas exteriores.

Um dos aspectos notáveis ​​do vídeo é como ele demonstra as vastas distâncias no nosso sistema solar. A luz, a substância que se move mais rápido no universo, leva mais de meia hora para chegar a Júpiter vindo do sol. Isso ilustra o quão grande e expansivo nosso sistema solar realmente é.

Se você é um entusiasta do espaço, também pode desfrutar de outros tours em vídeo do sistema solar. Por exemplo, o Grand Tour do Hubble mostra os planetas gigantes, enquanto um tour virtual pela Estação Espacial Internacional oferece uma visão única da vida no espaço. Você também pode fazer um tour pelos exoplanetas, pela lua em 4K ou ver uma comparação dos tamanhos dos asteróides.

Então sente-se, relaxe e embarque em uma viagem virtual pelo nosso sistema solar na velocidade da luz. É uma experiência inspiradora que o deixará maravilhado com a vastidão e a beleza da nossa vizinhança cósmica.

Fontes:

– “Riding Light: Tour pelo sistema solar” por Alphonse Swinehart

– EarthSky (editores)