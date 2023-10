Cientistas reconstroem a face do fóssil chave do grande macaco e da evolução humana

Cientistas do Museu Americano de História Natural, do Brooklyn College e do Instituto Catalão de Paleontologia Miquel Crusafont reconstruíram com sucesso a face de Pierolapithecus catalaunicus, um fóssil significativo no estudo dos grandes símios e da evolução humana.

Pierolapithecus catalaunicus, uma espécie que viveu há cerca de 12 milhões de anos, é crucial para a compreensão da natureza mosaica da evolução dos hominídeos. É uma das poucas espécies conhecidas a partir de um crânio bem preservado e esqueleto parcial, fornecendo informações valiosas sobre sua colocação na árvore genealógica dos hominídeos e sua biologia.

O entendimento anterior do Pierolapithecus sugeria que ele tinha um corpo ereto antes de desenvolver adaptações para se pendurar e se mover entre galhos de árvores. No entanto, devido a danos no crânio, os debates sobre a sua posição evolutiva persistiram.

Para responder a estas questões, os cientistas usaram tomografias computadorizadas para reconstruir virtualmente o crânio do Pierolapithecus e compararam-no com outras espécies de primatas. Eles também modelaram a evolução das principais características da estrutura facial dos macacos. Suas descobertas revelaram que Pierolapithecus compartilha semelhanças no formato e tamanho geral do rosto com grandes primatas fossilizados e vivos, mas também possui características faciais distintas não encontradas em outros primatas do Mioceno Médio.

Os resultados apoiam a ideia de que Pierolapithecus representa um dos primeiros membros do grande símio e da família humana. A modelagem evolutiva mostrou que o crânio do Pierolapithecus está mais próximo em forma e tamanho da forma ancestral da qual evoluíram os grandes símios e os humanos. As descobertas também sugerem que os gibões e os siamangs, os “símios menores”, sofreram uma redução de tamanho em comparação com os seus antepassados.

Este estudo enfatiza a importância de reconstruir e analisar fósseis bem preservados para melhor compreender a evolução dos grandes símios e dos humanos. Ao obter conhecimentos sobre a biologia e as características físicas de espécies antigas como o Pierolapithecus, os cientistas podem refinar ainda mais a nossa compreensão da nossa própria história evolutiva.

Fontes:

– Anais da Academia Nacional de Ciências, 16 de outubro de 2023

– Museu Americano de História Natural, Brooklyn College e Instituto Catalão de Paleontologia Miquel Crusafont.