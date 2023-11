Nova pesquisa aproveita os ninjas da natureza para proteger kiwis e abelhas

Os cientistas da Kiwi estão explorando uma solução inovadora para combater patógenos perigosos no setor agrícola, utilizando os ninjas da natureza – biocontroles de fagos. O termo “ninjas da natureza” foi cunhado pela Dra. Heather Hendrickson, professora sênior da Universidade de Canterbury, para descrever vírus que atacam especificamente bactérias nocivas sem prejudicar as benéficas. Ao contrário dos antibióticos que muitas vezes têm um amplo espectro de atividade, os fagos têm uma gama limitada de hospedeiros, o que os torna altamente direcionados e eficazes no combate a patógenos.

Em um esforço pioneiro, a equipe de pesquisa interdisciplinar do Dr. Hendrickson recebeu US$ 8.9 milhões do Fundo Endeavor do Ministério de Negócios, Inovação e Emprego de 2023 para desenvolver “coquetéis” de fagos para combater os principais patógenos agrícolas. As iniciativas concentram-se principalmente no combate ao cancro da videira do kiwi (Psa) e ao vírus American Foulbrood que afeta as abelhas.

A vantagem do uso de fagos reside na sua capacidade de infectar especificamente patógenos alvo, poupando outros microrganismos essenciais para a saúde do organismo. Por exemplo, se um fago for administrado a uma abelha, ele atacará diretamente o patógeno específico sem afetar as bactérias intestinais benéficas da abelha. Este mecanismo de mira de precisão minimiza o risco de perturbar a saúde geral do organismo que está sendo protegido.

O aproveitamento do biocontrole de fagos tem implicações significativas para o setor agrícola da Nova Zelândia. Ao desenvolver soluções personalizadas em fagos, os investigadores esperam aumentar a produtividade e a segurança na indústria alimentar, ao mesmo tempo que promovem a consciência ambiental. Além disso, o projeto visa fortalecer a bioindústria transformadora, criando empregos altamente qualificados e facilitando o acesso aos mercados globais.

A colaboração em pesquisa inclui instituições conceituadas como a Universidade de Otago, Pesquisa de Plantas e Alimentos, Instituto Cawthron, BioSouth Ltd e Apicultura da Nova Zelândia. As perspectivas indígenas, lideradas por cientistas e investigadores Māori, fornecem informações valiosas sobre as implicações do projecto para o taiao (meio ambiente), especialmente dada a prevalência de empresas lideradas por Māori no sector primário.

A visão de longo prazo para este esforço estende-se para além do sector agrícola. O Dr. Hendrickson acredita que, ao estabelecer a infra-estrutura e a experiência necessárias para utilizar fagos com segurança na agricultura, a plataforma pode ser estendida para enfrentar ameaças emergentes à produção de alimentos e até mesmo atacar patógenos humanos relevantes do ponto de vista médico. Esta pesquisa abre possibilidades interessantes para o futuro do controle de doenças e da biossegurança em vários setores.

O projeto já recebeu apoio das partes interessadas, incluindo apicultores que generosamente forneceram amostras de solo. Como forma de gratidão, os pesquisadores nomearam os fagos descobertos em homenagem a colaboradores, com alguns recebendo nomes de figuras conhecidas como Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield e até mesmo os próprios apicultores.

Ao aproveitar o poder dos ninjas da natureza, a Nova Zelândia está bem posicionada para revolucionar o controlo de doenças na agricultura, proteger ecossistemas vitais e, potencialmente, abrir caminho para novas abordagens para combater os agentes patogénicos humanos.

