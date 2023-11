Novo sensor mede partículas levantadas durante pousos extraterrestres

Pesquisadores da Universidade da Flórida Central desenvolveram um sensor inovador baseado em laser chamado Ejecta STORM (Sheet Tracking, Opacity, and Regolith Maturity), que é capaz de medir o tamanho e a velocidade das partículas liberadas durante pousos de espaçonaves em superfícies extraterrestres como a Lua. ou Marte. Este instrumento foi testado em conjunto com a NASA, utilizando o módulo de aterragem Xodiac fornecido pela Astrobiotic, uma empresa privada de voos espaciais orientada pela NASA para encorajar missões comerciais à Lua.

O sensor Ejecta STORM foi avaliado durante quatro voos de teste nos quais o módulo de pouso Xodiac foi amarrado. Os dados recolhidos nestes testes, além dos dados recolhidos durante uma campanha anterior em 2020, contribuirão para o desenvolvimento de modelos que permitirão aos cientistas compreender e prever melhor o comportamento do material ejetado do regolito durante missões futuras. Este conhecimento permitirá aos engenheiros implementar medidas para reduzir ou mitigar danos ao hardware espacial causados ​​por partículas transportadas pelo ar.

Um desafio significativo colocado por estas partículas é o seu potencial para interferir com as operações de equipamentos, veículos ou pessoal. As partículas finas e grossas do regolito, comumente conhecidas como material solto na superfície dos corpos celestes, podem facilmente entrar em fendas e fendas, representando riscos para o sucesso da missão.

O pouso bem-sucedido do módulo de pouso Chandrayaan 3 na superfície lunar em 23 de agosto de 2023 serve como um exemplo recente do fenômeno. Os retropropulsores da sonda Vikram iniciaram a liberação do epirególito lunar, resultando em um “halo ejetado” de material colorido brilhante ao redor da sonda. Isso contrastou com a superfície lunar escura. Pesquisadores da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) têm caracterizado e analisado ativamente esse halo único.

Ao obter uma compreensão mais profunda de como as plumas de escape do motor do foguete influenciam o comportamento das partículas transportadas pelo ar, os cientistas esperam aumentar sua capacidade de prever e gerenciar os desafios associados ao material ejetado do regolito durante futuras missões espaciais. O desenvolvimento de sensores baseados em laser, como o Ejecta STORM, significa um avanço significativo nesta busca contínua.

Perguntas frequentes

O que é regolito?

Regolito refere-se à camada de material solto e fragmentado que cobre a rocha sólida de corpos celestes como a Lua ou Marte.

O que são retropropulsores?

Retropropulsores são motores de foguete usados ​​para desacelerar a descida de espaçonaves durante o pouso em superfícies planetárias. Eles neutralizam a velocidade da espaçonave para conseguir um pouso controlado.

O que é epirególito?

Epiregolito refere-se à camada de material solto, incluindo regolito, que fica no topo da rocha na superfície dos corpos celestes.

O que é um sensor baseado em laser?

Um sensor baseado em laser utiliza tecnologia laser para detectar e medir características específicas, como tamanho e velocidade das partículas, no ambiente circundante.