Explorando as profundezas da Serra de Atapuerca

Um recente estudo geológico conduzido por Josep M. Parés e a sua equipa no Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) investigou o subsolo da Serra de Atapuerca, em Espanha. O estudo, publicado na revista Marine and Petroleum Geology, teve como objetivo compreender a estrutura profunda da área e suas conexões geológicas.

A pesquisa revelou que os materiais presentes abaixo da superfície são os calcários visíveis ao longo da Serra de Atapuerca. Estes materiais são apenas a “ponta do iceberg” de uma estrutura subterrânea muito maior que se estende por mais de 5 km de largura. Esta estrutura foi formada devido à presença de materiais macios, especificamente lutitos e evaporitos do Triássico, que permitiram a movimentação dos estratos.

O estudo também esclareceu o arranjo geológico da Serra de Atapuerca. Tradicionalmente descrita como um anticlinal, o trabalho geológico mostrou que esta estrutura ultrapassa os 1,000m de profundidade. Nessa profundidade, os estratos mesozóicos repousam sobre um embasamento paleozóico, que é rígido e cristalino. Os resultados indicam que o dobramento dos estratos foi possibilitado pela existência de materiais específicos que atuam como lubrificantes ou níveis de descolamento, permitindo o deslizamento dos estratos sobre o embasamento rígido. No caso da Bacia do Douro, o nível de descolamento é constituído por materiais do período Triássico, que são mecanicamente fracos e facilitam a movimentação e dobramento dos estratos sobrejacentes.

As conclusões deste estudo fornecem informações valiosas sobre a estrutura profunda da Serra de Atapuerca e suas conexões geológicas. Compreender a geologia do subsolo desta região é essencial para futuras pesquisas sobre sua história geológica e potenciais implicações para a evolução humana.

Fonte: Pedro Cámara et al, Ligação da Cordilheira Ibérica à Bacia Basco-Cantábrica: A estrutura da Serra de Atapuerca (Espanha), Geologia Marinha e do Petróleo (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Fonte: CENIEH

