Pesquisadores descobrem causa do maior terremoto em Marte

Pesquisadores da Universidade de Oxford identificaram a causa do maior terremoto já registrado em Marte. Ao contrário das crenças iniciais, o terremoto de magnitude 4.7, denominado S1222a, não foi desencadeado pelo impacto de um meteorito, mas sim por uma atividade tectônica significativa na crosta de Marte. O evento, que durou pelo menos seis horas, foi detectado pela sonda InSight da NASA em 4 de maio de 2022.

Para investigar a causa do terremoto, o Dr. Benjamin Fernando, o pesquisador principal, colaborou com várias agências espaciais, incluindo a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Nacional Chinesa, a Organização de Pesquisa Espacial Indiana e a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos. Este esforço conjunto permitiu à equipa analisar dados de múltiplos satélites que orbitam Marte, cobrindo uma vasta área de superfície de 144 milhões de km2.

Apesar da semelhança do terremoto com os anteriores provocados por impactos de meteoróides, a equipe de pesquisa não encontrou nenhuma evidência de uma nova cratera após meses de busca. Isto levou-os a concluir que o terramoto resultou da libertação de tensão na crosta de Marte, e não de um impacto externo.

O Dr. Fernando explicou que o estresse na crosta de Marte é resultado de bilhões de anos de evolução, incluindo as taxas diferenciais de resfriamento e encolhimento de diferentes partes do planeta. Embora as causas dos diferentes níveis de estresse permaneçam obscuras, os resultados deste estudo contribuem para futuras investigações. A compreensão destes padrões de tensão pode ser crucial na determinação de locais adequados para futuros assentamentos humanos em Marte.

O esforço colaborativo deste projeto envolvendo múltiplas missões espaciais foi aclamado como um modelo para parcerias internacionais de sucesso na exploração do espaço profundo. As descobertas lançam luz sobre a dinâmica geológica única de Marte e marcam um passo significativo para desvendar os mistérios do Planeta Vermelho.

