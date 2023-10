A Escola de Sustentabilidade Doerr lança Mineral-X: Avançando a indústria de mineração em direção à energia limpa

A Escola de Sustentabilidade Doerr realizou recentemente um simpósio de lançamento do Mineral-X, um programa de afiliados inovador focado na inovação tecnológica, representação comunitária e administração, a fim de alcançar uma cadeia de fornecimento mineral resiliente para energia limpa e renovável. Líderes de empresas mineiras, empresas de capital de risco, académicos, funcionários governamentais e representantes da Zâmbia reuniram-se no simpósio para discutir formas de melhorar a indústria mineira mineral crítica, tanto do ponto de vista social como técnico.

A Mineral-X, com financiamento próximo de um milhão de dólares, pretende reinventar a exploração mineral para além da ciência, defendendo a gestão ambiental e a representação comunitária. O programa adota uma abordagem holística para melhorar a indústria mineira durante a transição dos combustíveis fósseis. Isto inclui o desenvolvimento de métodos mais eficientes e ecológicos para encontrar e extrair minerais críticos, bem como aumentar o envolvimento da comunidade e fornecer assistência educacional.

Uma das principais iniciativas do Mineral-X envolve o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) para analisar dados geológicos e localizar com precisão depósitos minerais subterrâneos de alto teor. Com a crescente procura de minerais essenciais como o cobre, o níquel, o lítio e o cobalto na produção de veículos eléctricos, esta investigação é crucial para garantir uma cadeia de abastecimento sustentável.

O programa ganhou o apoio de grandes empresas mineiras como KoBold Metals e Rio Tinto, bem como da Bidra, uma empresa de capital de risco focada na sustentabilidade. É importante ressaltar que o Mineral-X é totalmente isento de fundos de combustíveis fósseis, conforme esclarecido por David Zhen Yin, diretor do programa e cientista pesquisador.

Ao aproveitar a IA e os dados geológicos, a Mineral-X visa minimizar a destruição de terras associada à mineração. Depósitos de alto teor podem ser extraídos com menos necessidade de grandes perturbações do solo e podem até ser desenvolvidos no subsolo. Esta abordagem não só protege o ambiente, mas também reduz os custos e o tempo necessário para a exploração e extracção.

Além disso, a Mineral-X está ativamente envolvida com as comunidades mineiras na Zâmbia. Sofia Mantilla Salas, Ph.D. estudante envolvido em extensão social, está trabalhando em estreita colaboração com as comunidades locais para garantir sua participação ativa e parceria nos processos de exploração e extração mineral. O programa também está a colaborar com universidades na Zâmbia para dotar os engenheiros de minas com as competências necessárias para competir com engenheiros estrangeiros.

O lançamento do Mineral-X e o seu compromisso em promover a sustentabilidade na indústria mineira marcam um avanço significativo no sentido de alcançar energia limpa e renovável. Através desta iniciativa, a Escola de Sustentabilidade Doerr está a liderar o caminho para uma cadeia de abastecimento mineral resiliente para um futuro mais verde.

Fontes:

- O diário

– McKinsey