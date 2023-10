Cientistas descobrem método energeticamente eficiente para produção de uréia

By

Cientistas da Universidade de Tecnologia de Queensland descobriram uma maneira de produzir uréia em temperatura ambiente, eliminando a necessidade do processo que consome muita energia, normalmente usado na produção de fertilizantes sintéticos. A uréia é um fertilizante nitrogenado crucial que sustenta aproximadamente 27% das culturas da população mundial. É também uma matéria-prima essencial para indústrias como farmacêutica, cosmética e plástica.

Tradicionalmente, a ureia sintética é produzida pela reação de amônia e dióxido de carbono em altas temperaturas e pressões. No entanto, a nova solução proposta pela equipe de pesquisa envolve uma reação química entre nitrogênio e monóxido de carbono utilizando um catalisador à base de grafeno à temperatura ambiente e à pressão atmosférica. Esta abordagem reduz substancialmente o consumo de energia em comparação com os métodos tradicionais, tornando-se um avanço promissor na produção de ureia.

Embora a pesquisa esteja atualmente em fase teórica, a equipe identificou um catalisador promissor para a síntese de ureia sustentável e com eficiência energética. Eles estão agora colaborando com outros grupos de pesquisa para desenvolver e avançar na aplicação prática desta tecnologia.

As descobertas do estudo, intitulado “Acoplamento CN habilitado pela quebra de ligação NN para produção eletroquímica de uréia”, foram publicados na Advanced Functional Materials.

Este método inovador para a produção de ureia tem o potencial de beneficiar grandemente as indústrias agrícolas e transformadoras, fornecendo uma solução mais sustentável e económica. Ao reduzir o consumo de energia, este desenvolvimento alinha-se com os esforços globais para diminuir as emissões de carbono e promover a sustentabilidade ambiental.

Fontes:

– Universidade de Tecnologia de Queensland

– Materiais Funcionais Avançados