Cientistas desvendam o mistério de uma relação exclusiva entre moscas-das-frutas nas Seychelles

By

Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Riverside, descobriu recentemente a explicação fascinante por trás da atração única entre a mosca Drosophila sechellia e a fruta de que ela se alimenta nas Seychelles. A mosca D. sechellia é a única espécie que apresenta preferência pelo fruto noni, que cresce exclusivamente neste grupo de ilhas do Oceano Índico.

Ao contrário de outras espécies de Drosophila, a mosca D. sechellia se adaptou para sobreviver com a fruta noni (Morinda citrifolia), que contém ácidos graxos tóxicos para outras moscas. O professor Anupama Dahanukar, cientista principal do estudo, explica que ocorreram duas mudanças importantes em D. sechellia que lhe permitem tolerar as toxinas dos ácidos graxos e desenvolver uma preferência comportamental pela fruta.

Para compreender como esta preferência única evoluiu, os investigadores compararam a D. sechellia a duas outras espécies de moscas, D. melanogaster e D. simulans, que são generalistas e evitam alimentar-se de ácidos gordos noni. O estudo revelou que os ácidos graxos do noni ativam os neurônios do sabor amargo nas moscas, ao mesmo tempo que inibem os neurônios do sabor doce, resultando em uma preferência pelo amargor e uma diminuição na doçura.

Análises mais aprofundadas mostraram que os neurônios de detecção de amargo, responsáveis ​​pelos sinais negativos, são menos sensíveis a certos ácidos graxos em D. sechellia, enfraquecendo o sinal negativo e permitindo que a mosca prefira a fruta noni. Além disso, descobriu-se que os ácidos graxos inibem os sinais positivos ao suprimir a resposta ao açúcar, embora essa inibição tenha sido mais fraca em D. sechellia.

Ao optar por se alimentar do fruto do noni e colocar ovos nele, D. sechellia ganha uma vantagem evolutiva sobre outras moscas que evitam o fruto. As descobertas deste estudo não apenas esclarecem a função sensorial do paladar nas moscas, mas também abrem possibilidades para a compreensão de como os insetos se adaptam a diferentes plantas hospedeiras e desenvolvem tolerância a toxinas.

Para ampliar a sua investigação, os cientistas estão interessados ​​em realizar análises semelhantes de resposta gustativa em outras espécies de Drosophila. Esta abordagem comparativa poderia fornecer informações valiosas sobre a sequência de eventos que levam à evolução comportamental e como a variação no sabor afeta as preferências alimentares dos organismos.

FAQ:

P: Por que a Drosophila sechellia é a única espécie de mosca atraída pela fruta noni nas Seychelles?

R: D. sechellia desenvolveu alterações fisiológicas que lhe permitem tolerar as toxinas de ácidos graxos presentes na fruta noni, dando-lhe preferência por esta fruta em particular.

P: Que mudanças ocorreram em D. sechellia que lhe permitem tolerar as toxinas?

R: Os neurônios do sabor amargo em D. sechellia são menos sensíveis a certos ácidos graxos, enfraquecendo o sinal negativo associado ao amargor. Além disso, os ácidos graxos da fruta noni suprimem a resposta do sabor doce nas moscas, embora essa supressão seja mais fraca em D. sechellia.

P: Como essa preferência pela fruta noni beneficia D. sechellia?

R: Ao optar por comer e botar ovos na fruta noni, D. sechellia ganha uma vantagem evolutiva sobre outras moscas que evitam a fruta tóxica.

P: Como esta pesquisa pode ser aplicada ao controle de pragas agrícolas?

R: Compreender as alterações genéticas que permitem aos insectos adaptarem-se às plantas hospedeiras e tolerarem toxinas pode ser útil no desenvolvimento de estratégias para controlar pragas agrícolas. O modelo de D. sechellia/noni oferece ferramentas genéticas promissoras para a investigação desses mecanismos.