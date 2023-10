Nova descoberta revela ondas de rádio antigas de galáxias há bilhões de anos

Uma descoberta recente de astrónomos revelou um fenómeno fascinante que ocorreu há aproximadamente 8 mil milhões de anos: a detecção de ondas de rádio provenientes de uma fusão de galáxias. O que torna esta descoberta verdadeiramente notável é que se trata do exemplo mais antigo conhecido de um evento que há muito deixa os cientistas perplexos – uma explosão rápida de rádio (FRB).

Esta explosão, que durou menos de um milissegundo, libertou uma quantidade surpreendente de energia equivalente à que o nosso Sol produz em trinta anos. O australiano SKA Pathfinder, um radiotelescópio situado na Austrália Ocidental, detectou inicialmente a explosão. Posteriormente, o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, no Chile, determinou a sua localização precisa.

Caracterizadas como um tipo de radiação eletromagnética de radiofrequência, as rajadas rápidas de rádio representam rajadas breves, mas intensas, de energia que superam a maioria das outras fontes de ondas de rádio na vasta extensão do universo. As ondas de rádio, que possuem os comprimentos de onda mais longos do espectro eletromagnético, desempenham um papel crucial em várias observações astronômicas.

Embora o colíder do estudo, Ryan Shannon, da Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália, compare as ondas de rádio nas FRBs com aquelas usadas em fornos de micro-ondas, a magnitude dessa explosão é incomparável. Na verdade, a energia liberada por este FRB seria suficiente para colocar no microondas “uma tigela de pipoca com o dobro do tamanho do sol”.

Antes desta descoberta, a mais antiga explosão rápida de rádio conhecida datava de há 5 mil milhões de anos, tornando esta descoberta notavelmente 3 mil milhões de anos mais antiga. Como o próprio Universo tem cerca de 13.8 mil milhões de anos, este evento fornece informações valiosas sobre as fases iniciais das formações e fenómenos galácticos.

Além disso, para além da sua antiguidade, esta explosão é também a mais distante alguma vez detectada entre as FRBs, devido às vastas distâncias que os astrónomos devem percorrer para estudar objectos e eventos de um passado distante.

Stuart Ryder, da Universidade Macquarie, na Austrália, co-líder do estudo, comenta: “Sabemos agora que as explosões rápidas de rádio existem há mais de metade da idade do Universo”.

Embora a causa precisa das FRBs permaneça indefinida, uma teoria importante sugere que essas explosões se originam de um tipo fascinante de estrela de nêutrons conhecida como magnetar. Esses magnetares estão entre os objetos mais extremos do universo e possuem o potencial para produzir explosões extraordinárias de energia.

Considerando a frequência das FRBs, com aproximadamente 100,000 ocorrências diárias estimadas em todo o universo, a sua detecção e estudo revelam um imenso potencial para medir e compreender a distribuição da matéria nos vastos vazios entre as galáxias.

Na verdade, estas explosões representam uma fronteira emocionante na investigação astronómica, contendo a promessa de descobrir novos segredos sobre a imensa tapeçaria cósmica do nosso Universo.

Perguntas frequentes

O que são rajadas rápidas de rádio?

Explosões rápidas de rádio (FRBs) são breves rajadas de intensa radiação eletromagnética de radiofrequência que ofuscam a maioria das outras fontes de ondas de rádio no universo. Eles duram menos de um milissegundo, mas podem liberar uma enorme quantidade de energia.

Qual é o significado da recente descoberta de antigas ondas de rádio?

A recente descoberta de ondas de rádio provenientes de uma fusão de galáxias há cerca de 8 mil milhões de anos representa o exemplo mais antigo conhecido de explosões rápidas de rádio (FRBs). Esta descoberta lança luz sobre os estágios iniciais das formações e eventos galácticos, oferecendo informações valiosas sobre a história do universo.

Qual é a fonte das rajadas rápidas de rádio?

Embora a fonte exata das FRBs permaneça incerta, uma teoria predominante sugere que elas se originam de um tipo extremo de estrela de nêutrons chamada magnetar. Esses magnetares possuem a capacidade de gerar intensas explosões de energia observadas em FRBs.

Quão comuns são as rajadas rápidas de rádio?

Estima-se que explosões rápidas de rádio ocorram cerca de 100,000 vezes por dia em algum lugar do universo. No entanto, o número de FRBs detectadas é relativamente baixo, com apenas cerca de 50, incluindo a explosão antiga recentemente descoberta, remontando à sua galáxia de origem.