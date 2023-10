Cientistas capturam prótons no ato de dissociação usando câmera eletrônica ultrarrápida

Pesquisadores do Laboratório Nacional de Aceleradores SLAC do Departamento de Energia e da Universidade de Stanford usaram com sucesso a difração de elétrons ultrarrápida (UED) para observar o movimento dos átomos de hidrogênio nas moléculas de amônia. As descobertas da equipe, publicadas na Physical Review Letters, demonstram o potencial do UED no rastreamento de átomos de hidrogênio e transferências de prótons.

As transferências de prótons são fundamentais para muitas reações químicas e biológicas, como catálise enzimática e bombas de prótons nas células. Compreender as mudanças estruturais durante as transferências de prótons é crucial, mas desafiador devido à sua natureza rápida, ocorrendo em femtossegundos. Os métodos atuais, como disparar raios X em moléculas, têm limitações, pois os raios X interagem com os elétrons e não com os núcleos atômicos.

Para superar essas limitações, os pesquisadores utilizaram a MeV-UED do SLAC, uma câmera ultrarrápida de difração de elétrons. A equipe dissociou uma das ligações hidrogênio-nitrogênio na amônia usando luz ultravioleta e, em seguida, direcionou um feixe de elétrons através da molécula para capturar os elétrons difratados. Isso permitiu observar a separação do átomo de hidrogênio do núcleo de nitrogênio e as mudanças estruturais resultantes na molécula.

Ter acesso a dados sobre elétrons e núcleos no mesmo experimento é extremamente valioso. Ao determinar qual componente inicia a dissociação do átomo, os pesquisadores podem obter insights sobre o processo de reações de dissociação.

A capacidade de rastrear prótons no ato de dissociação tem implicações importantes para a compreensão dos mecanismos de transferência de prótons em química e biologia. Métodos tradicionais como cristalografia de raios X e microscopia crioeletrônica lutam para detectar prótons, tornando a UED uma abordagem promissora.

Em experimentos futuros, os pesquisadores planejam usar raios X no laser de raios X do SLAC, o Linac Coherent Light Source (LCLS), para comparar os resultados. Eles também visam aumentar a intensidade do feixe de elétrons e melhorar a resolução temporal para resolver etapas individuais da dissociação de prótons.

Esta pesquisa abre novas possibilidades para estudar as transferências de hidrogênio e desvendar os mistérios por trás das principais reações químicas em vários processos biológicos.

Fonte: SLAC National Accelerator Laboratory

