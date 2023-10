Dois planetas gigantes gelados colidem em uma deslumbrante exibição de luz

Num evento astronómico fascinante, dois exoplanetas gigantes gelados colidiram num clarão de luz, emitindo nuvens de poeira que foram observadas por um astrónomo amador nas redes sociais. Esses planetas estão localizados a aproximadamente 1,800 anos-luz de distância da Terra e colidiram em torno de uma estrela semelhante ao Sol. O brilho brilhante da colisão moveu-se em frente da estrela, fazendo com que ela escurecesse com o tempo. A estrela foi nomeada ASASSN-21qj em homenagem à rede de telescópios que inicialmente detectou o enfraquecimento da luz visível da estrela.

O astrônomo amador notou o brilho da estrela ao longo de um período de 1,000 dias, o que levou uma equipe de astrônomos internacionais a investigar mais a fundo o fenômeno. A curva de luz da estrela revelou que o seu brilho duplicou nos comprimentos de onda infravermelhos três anos antes de começar a desvanecer-se na luz visível. Matthew Kenworthy, co-autor principal do estudo do Observatório de Leiden, na Holanda, descreveu as consequências potenciais de tal colisão, afirmando que o remanescente se assemelharia a uma estrela, embora mais fraca e sete vezes maior em tamanho que a estrela principal. estrela no sistema.

Ao longo de dois anos, uma rede de astrónomos profissionais e amadores monitorizou de perto a estrela em busca de quaisquer alterações no seu brilho. Simon Lock, co-autor principal da Universidade de Bristol, explicou que os seus cálculos e modelos computacionais indicam que a temperatura, o tamanho e a duração do material brilhante observado são consistentes com a colisão de dois exoplanetas gigantes gelados.

Espera-se que a nuvem de poeira resultante da colisão se espalhe ao longo da órbita do remanescente criado. Este remanescente acabará por se tornar um novo planeta, e o material que o rodeia provavelmente se condensará e formará uma coleção de luas que orbitarão em torno dele. A luz da nuvem de poeira pode ser detectada usando telescópios terrestres, bem como o Telescópio Espacial James Webb da NASA. Os astrónomos irão acompanhar de perto os desenvolvimentos deste evento fascinante.

