Redes de gaiola de carbono podem revolucionar a supercondutividade em altas temperaturas

Em uma pesquisa inovadora publicada na Advanced Science, os cientistas do Instituto de Tecnologia Avançada de Shenzhen fizeram uma previsão surpreendente. Ao explorar o potencial das redes de gaiolas de carbono, os investigadores propuseram a possibilidade de alcançar uma supercondutividade acima de 100 K – uma temperatura marcante que ultrapassaria os carbonetos convencionais.

A supercondutividade é um fenômeno onde certos materiais podem conduzir corrente elétrica com resistência zero, permitindo a transmissão eficiente de eletricidade sem qualquer perda de energia. No entanto, a maioria dos supercondutores requer temperaturas extremamente baixas para apresentar este comportamento. A descoberta de materiais que possam atingir a supercondutividade a temperaturas mais elevadas é vital para o avanço da tecnologia, pois poderá levar a redes eléctricas mais eficientes, computadores mais rápidos e ímanes mais potentes.

Os pesquisadores empregaram cálculos de primeiros princípios para projetar carbonetos com as características estruturais das redes de gaiola de carbono. Essas estruturas, chamadas C24 e C32, apresentam unidades interconectadas em forma de gaiola que criam formações cristalinas. Ao introduzir dopantes metálicos nessas redes de gaiolas de carbono, os pesquisadores previram o surgimento da supercondutividade em alta temperatura.

Os resultados foram surpreendentes. Os cristais da rede de gaiola C24 dopados com vários metais, incluindo Na, Mg, Al, In e Tl, exibiram supercondutividade acima de 100 K. Esta é uma conquista notável, pois ultrapassa a temperatura crítica de 77 K, o ponto de ebulição do nitrogênio líquido. .

O que diferencia as estruturas da rede em gaiola de carbono é o forte acoplamento elétron-fônon que elas exibem, o que cria poderosas interações entre elétrons e vibrações na rede cristalina. Essas interações são cruciais para o surgimento da supercondutividade. Os pesquisadores descobriram que a escolha dos metais e sua concentração nas redes de gaiolas de carbono desempenharam um papel significativo na determinação das propriedades supercondutoras.

Esta pesquisa abre possibilidades interessantes para o desenvolvimento de supercondutores de alta temperatura. Ele fornece um novo caminho promissor para os cientistas explorarem e inspirarem futuras investigações sobre carbonetos como base para supercondutores de alto Tc.

