Novo estudo revela que buracos negros supermassivos devoram alimentos mais rápido do que o esperado

Um estudo recente conduzido pela Northwestern University desafiou suposições anteriores sobre os hábitos alimentares dos buracos negros supermassivos. Embora se acreditasse anteriormente que os buracos negros consumiam a sua comida lentamente, novas simulações indicam que na verdade a devoram a um ritmo muito mais rápido.

O estudo, que será publicado em breve no The Astrophysical Journal, utilizou simulações 3D de alta resolução para investigar o comportamento de buracos negros giratórios. Os investigadores descobriram que estes buracos negros distorcem o espaço-tempo circundante, fazendo com que o gás no disco de acreção seja dilacerado. Isto resulta na formação de subdiscos internos e externos, com o buraco negro consumindo primeiro o anel interno e depois sendo preenchido com detritos do subdisco externo.

Ao contrário das teorias anteriores que sugeriam que este processo demora centenas de anos, as simulações mostraram que na realidade ocorre numa questão de meses. Esta descoberta tem implicações importantes para a compreensão do comportamento dos quasares, que são alguns dos objetos mais brilhantes do céu noturno. Sabe-se que os quasares surgem subitamente e depois desaparecem sem explicação, e o novo estudo fornece uma explicação potencial para este comportamento drástico.

O pesquisador principal, Nick Kaaz, da Northwestern University, explicou que a teoria clássica do disco de acreção não pode explicar as rápidas variações observadas nos quasares. Porém, as simulações realizadas neste estudo sugerem que a destruição e reposição das regiões internas do disco poderiam explicar essas variações.

A principal conclusão do estudo é que as suposições anteriores sobre o alinhamento do disco de acreção com a rotação do buraco negro estavam erradas. As simulações revelaram que a região que rodeia o buraco negro é muito mais turbulenta do que se pensava anteriormente. A dinâmica dos gases, os campos magnéticos e a relatividade geral dos buracos negros foram levados em consideração nas simulações, fornecendo um modelo mais preciso do seu comportamento.

O processo de ruptura e alimentação ocorre em uma região onde a torção do espaço-tempo do buraco negro compete com o atrito e a pressão dentro do disco. Isso resulta na colisão dos discos interno e externo, fazendo com que o disco interno seja devorado pelo buraco negro. A gravidade do buraco negro puxa então o gás da região externa para reabastecer a região interna, completando o ciclo.

Este estudo não só esclarece os hábitos alimentares dos buracos negros supermassivos, mas também fornece informações sobre o comportamento dos quasares. Com mais investigação, os cientistas poderão compreender melhor os mecanismos responsáveis ​​pelas variações dramáticas observadas nestes fenómenos cósmicos.

Fontes:

– The Astrophysical Journal (a ser publicado)

- Northwestern University