Lagoas feitas pelo homem podem ser emissoras líquidas de gases de efeito estufa, segundo estudos

Uma nova pesquisa conduzida pela Universidade Cornell revela que os lagos artificiais têm um impacto significativo nas emissões de gases de efeito estufa. Dois estudos relacionados, conduzidos por investigadores de Cornell, começam a quantificar os efeitos dos lagos naturais e artificiais no orçamento global de gases com efeito de estufa, fornecendo informações valiosas sobre um tópico que não é bem compreendido.

Os estudos descobriram que quando se somam as emissões e o armazenamento de carbono dos lagos artificiais, os lagos podem ser emissores líquidos de gases com efeito de estufa. Estimativas anteriores sugerem que as lagoas, definidas como corpos de água com 5 hectares ou menos, podem contribuir com 5% das emissões globais de metano. Contudo, sem medições precisas em muitos lagos, esta percentagem pode variar entre metade e o dobro do valor estimado. Além disso, existem estimativas limitadas das taxas de sepultamento de carbono em lagoas.

Um estudo conduzido pelos pesquisadores concentrou-se na quantidade de carbono sequestrado em 22 lagoas especificamente selecionadas. Os pesquisadores examinaram atividades de manejo anteriores e mediram a espessura dos sedimentos e o teor de carbono nas lagoas. Eles descobriram que as taxas de sepultamento de carbono nas lagoas foram influenciadas por fatores como plantas aquáticas, peixes e níveis de nutrientes. O estudo também revelou que tanto os lagos naturais como os artificiais sequestram globalmente uma quantidade significativa de carbono, indicando que o sequestro de carbono nos lagos está subestimado.

O segundo estudo explorou as emissões sazonais de gases de efeito estufa de lagoas experimentais específicas de Cornell. O metano, um potente gás de efeito estufa, foi responsável pela maioria dos gases emitidos. O estudo também destacou a importância de amostragem frequente para contabilizar com precisão as emissões de gases de efeito estufa dos lagos.

No geral, estes estudos sugerem que os lagos desempenham um papel nas emissões de gases com efeito de estufa e no armazenamento de carbono. Embora os lagos possam actualmente ser emissores líquidos de gases com efeito de estufa devido à libertação de metano, existe potencial para que se tornem sumidouros líquidos, reduzindo as emissões de metano. As descobertas também propõem o uso de borbulhadores ou circuladores subaquáticos para reduzir as emissões de metano nas lagoas.

Mais pesquisas e compreensão do papel dos lagos nas emissões de gases de efeito estufa são cruciais para modelos e previsões climáticas precisas.

Fontes:

– Meredith A. Holgerson et al, Altas taxas de sepultamento de carbono ligadas à produção autóctone em lagoas artificiais, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, Alta variabilidade intrasazonal nas emissões de gases de efeito estufa de lagoas construídas em clima temperado, Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Fonte: Cornell)