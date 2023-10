Uma homenagem a Hubert Reeves: um renomado astrofísico e ambientalista

By

O renomado astrofísico, ambientalista e escritor franco-canadense Hubert Reeves faleceu aos 91 anos. Seu filho, Benoit Reeves, anunciou a notícia nas redes sociais, afirmando: “Nosso querido pai partiu para se juntar às estrelas hoje”. Hubert Reeves era conhecido por suas contribuições significativas na popularização da ciência espacial, deixando um impacto duradouro na comunidade astrofísica.

Nascido em 13 de julho de 1932, em Montreal, Hubert Reeves dedicou sua carreira ao avanço da astrofísica. Ele fez avanços notáveis, incluindo o desenvolvimento da teoria sobre a origem do lítio, berílio e boro, bem como o estudo de reações termonucleares em estrelas. Seu trabalho ganhou reconhecimento, rendendo-lhe diversos prêmios, como os prêmios Albert Einstein e Samuel de Champlain. Ele foi amplamente considerado um dos maiores astrofísicos de sua geração e foi homenageado como Companheiro da Ordem do Canadá e oficial da Ordem Nacional de Quebec.

Hubert Reeves não foi apenas um cientista ilustre, mas também um autor prolífico. Ele compartilhou sua admiração e conhecimento do universo com um amplo público por meio de seus aproximadamente 40 livros e centenas de publicações em revistas especializadas. Alguns de seus trabalhos científicos populares incluem “Átomos do Silêncio: Uma Exploração da Evolução Cósmica” e “Poeira Estelar”. Sua capacidade de comunicar conceitos científicos complexos ao público em geral fez dele uma figura influente na educação e divulgação científica.

Além de suas contribuições para a ciência, Hubert Reeves foi um ambientalista que defendeu a proteção da natureza. Sua dedicação em compreender o mundo e preservar o meio ambiente deixou um impacto significativo na área. Para comemorar seu legado, uma competição canadense anual para o melhor livro científico popular foi criada em sua homenagem.

A comunidade astrofísica e pessoas de todo o mundo lamentam a perda de Hubert Reeves. Suas contribuições para a astrofísica, sua paixão pelo conhecimento e seu compromisso com a preservação ambiental serão lembrados nos próximos anos.

Fontes:

– La Presse Canadienne

– Gazeta de Montreal