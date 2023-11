Novos insights sobre a história evolutiva e o potencial de vida de Marte

A missão InSight da NASA a Marte forneceu novos dados inovadores que revelam detalhes fascinantes sobre a estrutura interna do planeta, lançando luz sobre a história evolutiva de Marte e a sua capacidade de sustentar vida. Descobertas recentes publicadas na revista Nature sugerem que Marte está envolto num “cobertor” de silicato derretido que envolve o seu núcleo, fornecendo pistas cruciais sobre a formação e transformação do planeta ao longo do tempo.

Numa análise sísmica conduzida por uma equipa internacional de investigadores, foi descoberta uma fina camada de silicatos derretidos entre o manto e o núcleo de Marte. Esta camada derretida indica que o núcleo de Marte é menor e mais denso do que o estimado anteriormente, alinhando-se mais estreitamente com outros dados geofísicos e com a nossa compreensão dos meteoritos marcianos. Ele atua como uma “manta de aquecimento”, evitando que o núcleo esfrie e concentre elementos radioativos geradores de calor.

A ausência de um campo magnético ativo em torno de Marte é de particular interesse. Esta falta de proteção torna o planeta vulnerável aos fortes ventos solares, resultando na perda de águas superficiais e tornando-o inóspito para a vida. As diferenças internas entre Marte e a Terra, incluindo esta camada derretida, poderiam explicar por que a Terra tem um campo magnético protetor que falta a Marte.

De acordo com Henri Samuel, autor principal do artigo de investigação e cientista do Centro Nacional Francês de Investigação Científica, a camada fundida tem implicações importantes para a geração do campo magnético de Marte. Fontes externas, tais como impactos energéticos ou movimentos do núcleo induzidos por interações com satélites antigos, podem ser necessárias para a formação do campo magnético no início da história de Marte.

As descobertas da equipe apoiam a teoria de que Marte já foi um oceano fundido de magma que mais tarde se cristalizou, deixando para trás uma camada de silicato fundido enriquecido em ferro e elementos radioativos na base do seu manto. A presença destas camadas tem consequências significativas para a nossa compreensão da evolução planetária, incluindo a forma como os campos magnéticos são gerados e sustentados, como os planetas arrefecem ao longo do tempo e como a dinâmica dos seus interiores muda.

Embora a missão InSight da NASA tenha sido oficialmente concluída em dezembro de 2022, a análise dos dados recolhidos continua. À medida que investigadores como Vedran Lekic, co-autor do artigo e professor de geologia na Universidade de Maryland, reexaminam modelos anteriores da estrutura de Marte usando a sismologia, continuam a descobrir novos conhecimentos. Estas descobertas não só irão melhorar a nossa compreensão de Marte, mas também contribuirão para futuras missões a outros corpos celestes como a Lua e Vénus.

Perguntas frequentes

1. O que a missão InSight descobriu sobre Marte?

A missão InSight revelou a presença de uma camada de silicato derretido envolvendo o núcleo de Marte, oferecendo informações sobre a formação e evolução do planeta.

2. Por que a camada fundida é importante?

A camada fundida atua como uma “manta de aquecimento”, evitando que o núcleo esfrie e concentre elementos radioativos geradores de calor. A sua presença ajuda a explicar porque Marte não possui um campo magnético ativo.

3. Que implicações tem a ausência de campo magnético para Marte?

Sem um campo magnético protetor, Marte é suscetível a fortes ventos solares, causando a perda de água superficial e tornando-o inóspito para a vida.

4. O que causou as diferenças na geração do campo magnético entre a Terra e Marte?

A estrutura interna de Marte, incluindo a camada fundida, sugere que fontes externas, como impactos energéticos ou interações com satélites antigos, podem ter desempenhado um papel na formação do campo magnético da Terra.

5. Como é que estas descobertas contribuem para o nosso conhecimento da evolução planetária?

Compreender a presença da camada fundida e o seu impacto na geração do campo magnético fornece informações sobre como os planetas arrefecem ao longo do tempo e como a sua dinâmica interior muda.

Fontes:

Natureza: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06601-8