Uma explosão de rádio de 8 bilhões de anos pode ajudar a resolver o mistério da matéria perdida no Universo

Os cientistas fizeram um avanço significativo na compreensão do mistério da matéria perdida no universo. Uma explosão rápida de rádio (FRB) de 8 bilhões de anos, a mais antiga e distante já observada, originou-se da colisão de galáxias. Este FRB, designado FRB 20220610A, foi detectado pelo Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) na Austrália Ocidental.

FRBs são rajadas curtas de ondas de rádio que duram milissegundos, e suas origens permanecem desconhecidas. No entanto, este FRB recorde, proveniente da fusão de galáxias, pode ajudar a esclarecer a origem destas explosões misteriosas. A explosão liberou tanta energia em milissegundos quanto o sol produz em 30 anos.

A matéria que falta no universo refere-se ao fato de que metade da matéria esperada é indetectável. Esta matéria faltante, composta por átomos chamados bárions, não é matéria escura, mas sim matéria “comum” que está esparsamente distribuída entre as galáxias. As técnicas atuais são ineficazes na detecção deste assunto porque é muito difuso e quente.

Cientistas, incluindo o falecido astrônomo australiano Jean-Pierre 'J-P' Macquart, têm explorado o uso de FRBs como uma ferramenta para detectar esta matéria indescritível. À medida que as FRBs viajam por grandes distâncias, a sua radiação é dispersada pela matéria que falta. Esta dispersão permite aos cientistas medir a densidade do universo e localizar a matéria bariónica em falta.

A investigação da equipa confirma a relação de Macquart, que mostra que quanto mais longe está um FRB, mais gás difuso revela entre as galáxias. Com cerca de 50 FRBs atualmente rastreados até às suas fontes, os cientistas prevêem que milhares mais serão detetados no futuro. Os próximos telescópios Square Kilometer Array (SKA) na Austrália e na América do Sul, bem como o Extremely Large Telescope (ELT) no Chile, fornecerão mais informações sobre as origens dos FRBs e a estrutura do universo.

A investigação da equipa ASKAP foi publicada na revista Science, destacando o potencial dos FRBs na compreensão da matéria em falta e da composição do Universo.

Fontes:

– Artigo de revista científica (sem link)

– Equipe de pesquisa ASKAP