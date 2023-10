O próximo eclipse solar: o que você precisa saber

Se você estiver na ilha central, pode esperar cerca de 80% de cobertura solar durante o próximo eclipse solar, com o horário de pico de visualização por volta das 9h30. Para obter a melhor vista, é recomendável encontrar um bom local voltado para leste/sudeste. ponto de vista que está próximo do horizonte. No entanto, a previsão do tempo indica nuvens e aguaceiros, o que pode limitar a visão do eclipse.

É importante observar que olhar diretamente para o sol, mesmo durante um eclipse solar parcial, pode causar danos permanentes aos olhos. Para visualizar o eclipse com segurança, você deve usar óculos para eclipse que estejam em boas condições e sem arranhões ou furos. Alternativamente, você pode usar um filtro solar em um telescópio.

O próximo eclipse resultará em apenas cerca de 20% de cobertura solar em Nanaimo, mas mesmo essa visão parcial vale a pena experimentar. Espera-se que o próximo eclipse solar parcial ocorra no início de abril de 2024. No entanto, se você quiser testemunhar um evento verdadeiramente espetacular, um eclipse solar total é algo pelo qual ansiar. O caminho da totalidade para o próximo eclipse atravessa o estado americano de Oregon em direção ao sudeste, através do Texas, em direção ao lado leste do México. As pessoas nesta região experimentarão 99% do sol bloqueado, com um fino anel de luz conhecido como eclipse anular.

No entanto, se você não puder testemunhar o eclipse pessoalmente, a NASA transmitirá o eclipse solar anular em seu canal no YouTube.

Fontes:

– NASA no YouTube