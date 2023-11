A descoberta de Jörmungandr wahallaensis revela segredos de antigos lagartos marinhos

Uma descoberta inovadora em Dakota do Norte lançou luz sobre a evolução dos antigos lagartos marinhos e forneceu informações valiosas sobre a história geológica da América do Norte no final do Cretáceo. Recentemente identificada e denominada Jörmungandr wahallaensis, esta nova espécie de mosassauro, um grande lagarto aquático carnívoro, atua como um elo de transição entre dois mosassauros bem conhecidos. Os restos fósseis, encontrados perto de Walhalla, Dakota do Norte, revelaram detalhes intrigantes sobre as adaptações aquáticas e a linhagem dos mosassauros.

Jörmungandr wahallaensis, medindo colossais 24 metros de comprimento, vagou pelos oceanos há aproximadamente 80 milhões de anos. Esta espécie apresenta características que preenchem a lacuna entre os mosassauros mais primitivos e avançados. Os cientistas fizeram comparações, comparando a aparência de Jörmungandr a um dragão de Komodo com nadadeiras, enfatizando suas características únicas.

O primeiro mosassauro foi descoberto há mais de dois séculos, antes da palavra “dinossauro”. No entanto, inúmeras questões em torno destes antigos lagartos marinhos ainda permanecem sem resposta. Um aspecto particularmente intrigante é a evolução das nadadeiras e a transição para um estilo de vida totalmente aquático. Os pesquisadores especulam que isso ocorreu pelo menos três vezes, possivelmente mais. Outra questão diz respeito à sua relação com o monitoramento de lagartos e cobras. Desvendar as conexões evolutivas entre diferentes grupos de mosassauros é um quebra-cabeça contínuo, e a identificação de Jörmungandr wahallaensis contribui com outra peça valiosa para o quadro científico mais amplo.

Os restos fossilizados desta nova espécie de mosassauro foram descobertos em 2015 durante uma escavação no nordeste de Dakota do Norte. A descoberta incluiu um crânio quase completo, mandíbulas, coluna cervical e várias vértebras. A análise detalhada e a varredura da superfície revelaram um mosaico de características semelhantes a Clidastes, um mosassauro menor e mais primitivo, e ao Mosassauro, uma criatura enorme que atingia quase 50 metros de comprimento e coabitava com o Tiranossauro rex. As estimativas sugerem que Jörmungandr wahallaensis atingiu um comprimento de cerca de 24 metros. Além das nadadeiras e da cauda de tubarão, ele tinha “sobrancelhas irritadas” distintas causadas por uma crista óssea no crânio e uma cauda ligeiramente mais curta em comparação ao corpo.

A descoberta de Jörmungandr wahallaensis fornece informações evolutivas cruciais e contribui para a nossa compreensão do período geológico em que estas criaturas existiram. Clint Boyd, coautor e representante do Serviço Geológico da Dakota do Norte, explica que expandir o nosso conhecimento da linha temporal geográfica e temporal melhora a nossa compreensão destes notáveis ​​répteis marinhos.

A cada nova descoberta, chegamos mais perto de compreender as diversas formas e relações dos mosassauros. Jörmungandr wahallaensis ocupa um lugar especial nesta narrativa, desvendando segredos escondidos nas antigas profundezas do oceano e despertando a curiosidade científica.

Perguntas frequentes

O que é Jörmungandr wahallaensis?

Jörmungandr wahallaensis é uma espécie recentemente descoberta de mosassauro, um grande lagarto aquático que viveu há 80 milhões de anos, durante o final do período Cretáceo. Serve como um elo de transição entre duas espécies bem conhecidas de mosassauros e fornece informações críticas sobre a sua história evolutiva.

Onde Jörmungandr wahallaensis foi encontrado?

Os restos fósseis de Jörmungandr wahallaensis foram descobertos perto de Walhalla, Dakota do Norte.

Quais são algumas características únicas de Jörmungandr wahallaensis?

Jörmungandr wahallaensis media aproximadamente 24 metros de comprimento e exibia características que lembravam mosassauros primitivos e avançados. Isso incluía nadadeiras, cauda de tubarão, “sobrancelhas irritadas” distintas e uma cauda ligeiramente mais curta em comparação ao corpo.

Como a descoberta de Jörmungandr wahallaensis contribui para o conhecimento científico?

Ao estudar Jörmungandr wahallaensis, os cientistas obtêm informações sobre a evolução, adaptações e linhagem dos mosassauros. As descobertas ajudam a reunir a complexa relação entre diferentes grupos de mosassauros e a aprofundar a nossa compreensão da história geológica da América do Norte no final do Cretáceo.

Que outras questões permanecem sobre os mosassauros?

Apesar do progresso significativo, muitas questões sobre os mosassauros permanecem sem resposta. Os pesquisadores ainda estão explorando como os mosassauros desenvolveram nadadeiras e fizeram a transição para um estilo de vida totalmente aquático. Eles também estão investigando a relação dos mosassauros para monitorar lagartos e cobras e buscando compreender as interconexões entre as diferentes espécies de mosassauros.