Espectacular eclipse solar para deslumbrar os observadores do céu nos EUA

Um espetacular eclipse solar será visível em todo o território continental dos EUA neste fim de semana, oferecendo às pessoas de costa a costa a oportunidade de testemunhar um fenômeno astronômico raro. O evento acontecerá no sábado, e os observadores sortudos de nove estados terão a oportunidade de ver um raro “anel de fogo” no céu.

Residentes de Oregon, Nevada, Utah, Novo México e Texas, bem como partes da Califórnia, Idaho, Colorado e Arizona, experimentarão a lua cobrindo quase completamente o sol, criando um anel de fogo em tons de laranja ao redor da sombra da lua. . Em outros estados, os espectadores verão um eclipse solar parcial, onde a lua obscurece apenas parte do sol.

Os eclipses solares ocorrem quando a lua passa na frente do sol e bloqueia sua luz. O evento deste sábado é um eclipse solar anular, o que significa que a Lua criará um efeito em forma de anel em torno de sua sombra.

É importante notar que as pessoas nunca devem olhar diretamente para o Sol durante um eclipse solar, mesmo quando este estiver parcialmente coberto pela Lua. Óculos especiais para eclipses ou projetores pinhole são necessários para visualizar eclipses solares com segurança e evitar danos aos olhos.

No sábado, os observadores do céu ao longo de um caminho de cerca de 125 quilómetros de largura, do Oregon ao Texas e através da América Central e do Sul, poderão testemunhar todo o efeito do “anel de fogo”. A maioria das pessoas na América do Norte fora deste caminho verá um eclipse parcial.

O evento em Oregon começará às 8h06, horário do Pacífico, com o início de um eclipse parcial. O período de cobertura máxima e o efeito “anel de fogo” durarão aproximadamente 5 minutos às 9h18 (horário do Pacífico) em Eugene, Oregon. Outros locais ao longo do caminho da anularidade terão cobertura máxima em momentos diferentes.

O eclipse solar deste fim de semana é altamente esperado devido à sua raridade e ao seu caminho atravessando o território continental dos EUA. O próximo eclipse solar anular que cruzará parte dos EUA não é esperado até junho de 2039 e passará apenas pelo Alasca. O próximo eclipse solar anular cruzando os EUA contíguos não ocorrerá até fevereiro de 2046.

Os espectadores são aconselhados a tomar precauções e utilizar equipamentos de visualização adequados para desfrutar deste evento celestial com segurança.

Definições:

Eclipse solar: Um evento celestial que ocorre quando a lua passa na frente do sol e bloqueia parcial ou completamente sua luz.

Eclipse solar anular: Um tipo de eclipse solar em que a lua não cobre totalmente o sol, resultando em um efeito em forma de anel.

Caminho da anularidade: O caminho estreito ao longo do qual o eclipse solar anular é visível.

Fonte: NASA