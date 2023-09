Estudo mostra que genes herdados de neandertais aumentam a gravidade da COVID-19

Um novo estudo conduzido por pesquisadores do Instituto Mario Negri de Pesquisa Farmacológica da Itália revelou que indivíduos que sofreram casos graves de COVID-19 eram mais propensos a possuir genes específicos que herdaram dos Neandertais. O estudo centrou-se na província de Bérgamo, que foi o epicentro da pandemia em Itália.

A investigação, publicada na revista iScience, descobriu que uma parte significativa do genoma humano estava associada ao risco de contrair a COVID-19 e de desenvolver sintomas graves, especialmente entre os residentes nas áreas mais afetadas. O estudo envolveu 1,200 participantes, e a análise mostrou que três dos seis genes numa região do cromossoma 3 estavam ligados ao aumento da suscetibilidade à COVID-19 grave. Esses genes incluem CCR9 e CXCR6, que desempenham um papel na atividade dos glóbulos brancos e na inflamação durante infecções, bem como LZTFL1, que regula o desenvolvimento e a função das células do trato respiratório.

Os pesquisadores observaram que ainda não está claro qual gene entre os três desempenha o papel mais significativo. Além disso, o estudo identificou 17 novas regiões genômicas que podem estar associadas a doenças graves ou ao risco de infecção.

Uma descoberta particularmente interessante do estudo foi que três dos seis genes associados à gravidade da COVID-19 foram herdados de neandertais, especificamente do genoma de Vindija descoberto na Croácia. Embora estes genes possam ter protegido os neandertais, agora causam uma resposta imunitária excessiva nos humanos modernos, levando a doenças mais graves.

O estudo também revelou que indivíduos com o haplótipo Neandertal tinham um risco significativamente maior de desenvolver COVID-19 grave, necessitando de cuidados intensivos e de ventilação mecânica em comparação com aqueles sem essa herança genética. A presença do haplótipo Neandertal também foi associada a uma maior taxa de casos graves entre parentes de primeiro grau.

Este estudo fornece mais evidências do papel que a genética desempenha na determinação da gravidade do COVID-19. A compreensão desses fatores genéticos poderia potencialmente ajudar a identificar indivíduos que podem ser mais suscetíveis a doenças graves e garantir que intervenções apropriadas sejam implementadas.

Fontes:

– Estudo: revista iScience

– Giuseppe Remuzzi, Diretor do Instituto Mario Negri

– Marina Noris, Chefe do Centro de Genômica Humana do Instituto Mario Negri

– Um estudo de 2022 do Karolinska Institutet e do Max Planck Institute