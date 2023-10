Astrônomos descobrem minúsculos cristais de quartzo na atmosfera do exoplaneta WASP-17b

Astrônomos que usaram o Telescópio Espacial James Webb fizeram uma descoberta emocionante. Pela primeira vez, detectaram minúsculos cristais de quartzo contendo sílica na atmosfera de um exoplaneta. O exoplaneta, conhecido como WASP-17b, é um gigante gasoso localizado a 1,300 anos-luz da Terra.

Observações anteriores do Telescópio Espacial Hubble indicaram a presença de aerossóis, ou pequenas partículas, na atmosfera de WASP-17b. No entanto, os investigadores não esperavam que estes aerossóis fossem feitos de quartzo. A sílica, principal componente do quartzo, é um mineral comum encontrado na Terra e é usado para produzir vidro.

A detecção foi feita usando o instrumento Mid-Infrared do telescópio Webb. Os pesquisadores ficaram entusiasmados com a descoberta, pois esperavam encontrar silicatos de magnésio em vez de quartzo. Silicatos de magnésio já foram detectados em atmosferas de exoplanetas, mas o quartzo é uma nova descoberta.

A presença de quartzo na atmosfera do WASP-17b pode ajudar os cientistas a compreender melhor os materiais que formam ambientes planetários diferentes do nosso. As nuvens de grande altitude do planeta, onde foram encontradas as nanopartículas de quartzo, são moldadas por condições extremas. Com temperaturas de cerca de 2,700 graus Fahrenheit e uma pressão de um milésimo da que experimentamos na superfície da Terra, os cristais sólidos podem se formar diretamente do gás, sem passar primeiro pela fase líquida.

WASP-17b está travado por maré em sua estrela, o que significa que um lado sempre fica voltado para a estrela, experimentando temperaturas escaldantes, enquanto o outro lado permanece mais frio. Os investigadores especulam que as partículas de quartzo giram na atmosfera do exoplaneta, impulsionadas por ventos de alta velocidade.

A descoberta de cristais de quartzo na atmosfera de WASP-17b fornece informações valiosas sobre a composição de gigantes gasosos quentes como este. Ao compreender os diferentes materiais presentes nas atmosferas dos exoplanetas, os cientistas podem obter uma compreensão mais ampla da sua composição geral e de como moldam os seus ambientes.

As detecções sensíveis do Telescópio Espacial James Webb estão revolucionando a nossa compreensão dos exoplanetas e das suas condições atmosféricas. Ao descobrir novos detalhes sobre exoplanetas, os investigadores podem aprofundar a nossa compreensão do universo e dos diversos ambientes que existem para além do nosso próprio sistema solar.

Fontes:

– [The Astrophysical Journal Letters](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

- CNN