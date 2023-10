Nova descoberta quântica impulsiona a tecnologia de semicondutores

By

Cientistas da Universidade de Columbia fizeram uma descoberta inovadora no domínio da física e da química quântica. Eles encontraram um material superatômico, chamado Re₆Se₈Cl₂, que atua como um semicondutor e permite viagens ultrarrápidas de elétrons. Este material tem o potencial de revolucionar a tecnologia de semicondutores.

Tradicionalmente, os semicondutores à base de silício têm sido o padrão na eletrônica. No entanto, a equipe de pesquisa da Universidade de Columbia descobriu que em Re₆Se₈Cl₂, excitons (estados quânticos formados por energia absorvida) emparelham-se com fônons (quasipartículas transportadoras de energia) para criar uma nova quasipartícula chamada exciton-polaron acústico. Esta quasipartícula permite um transporte de elétrons mais rápido e eficiente em comparação com os semicondutores tradicionais à base de silício.

Os pesquisadores compararam o comportamento dos elétrons no silício com a fábula da lebre e da tartaruga. Os elétrons no silício podem se mover rapidamente, mas são prejudicados por saltos excessivos e pela falta de progresso. Em contraste, o exciton-polaron acústico em Re₆Se₈Cl₂ avança de forma constante sem perder energia cinética, semelhante à tartaruga na fábula.

Esta descoberta inovadora tem o potencial de avançar significativamente a tecnologia de semicondutores. Foi demonstrado que os excitons-polarons acústicos em Re₆Se₈Cl₂ viajam vários micrômetros em menos de um nanossegundo e podem ser controlados com luz em vez de eletricidade. Teoricamente, essas quasipartículas poderiam cobrir mais de 25 micrômetros em femtossegundos, tornando-as um milhão de vezes mais rápidas que os elétrons no silício.

Embora Re₆Se₈Cl₂ possa não ser adequado para processadores comerciais devido à raridade do rênio, os pesquisadores acreditam que capacidades semelhantes podem ser encontradas em combinações de outros elementos. Esta descoberta abre novas possibilidades para o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e avançadas em eletrônica e computação.

Este avanço não apenas expande nossa compreensão dos semicondutores superatômicos, mas também abre caminho para avanços futuros na tecnologia de semicondutores. As aplicações potenciais desta descoberta são vastas e tem o potencial de moldar o futuro da eletrónica e da computação.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que é um semicondutor?

Um semicondutor é um material que possui propriedades entre as de um condutor e de um isolante. Pode conduzir eletricidade sob certas condições.

O que é Re₆Se₈Cl₂?

Re₆Se₈Cl₂ é um material superatômico composto de rênio, selênio e cloro. Foi descoberto que tem propriedades semicondutoras.

Como o Re₆Se₈Cl₂ difere dos semicondutores tradicionais baseados em silício?

Re₆Se₈Cl₂ permite um transporte de elétrons mais rápido e eficiente em comparação com semicondutores à base de silício devido à formação de uma nova quasipartícula chamada exciton-polaron acústico.

Quais são as aplicações potenciais desta descoberta?

Esta descoberta tem o potencial de revolucionar a tecnologia de semicondutores e avançar na eletrônica e na computação. Poderia levar ao desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e avançadas em vários campos.

O Re₆Se₈Cl₂ é comercialmente viável?

Re₆Se₈Cl₂ inclui o raro elemento químico rênio, o que limita sua viabilidade comercial. No entanto, a equipa de investigação acredita que combinações de outros elementos podem ser usadas para encontrar semicondutores com capacidades semelhantes.