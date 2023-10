O Prêmio Nobel de Química 2023: A descoberta e síntese de pontos quânticos

O Prémio Nobel de Química de 2023 foi atribuído a três cientistas pelo seu trabalho inovador na descoberta e síntese de pontos quânticos. As propriedades dessas nanopartículas, que emitem luz em diferentes comprimentos de onda dependendo do seu tamanho, foram desvendadas pelo físico-químico Louis Brus. Em uma conversa recente com o podcast The Conversation Weekly, Brus discutiu sua descoberta acidental e o impacto subsequente dos pontos quânticos.

Trabalhando no Bell Labs na década de 1980, Brus se deparou com pontos quânticos enquanto estudava soluções de partículas semicondutoras chamadas colóides. Ao direcionar os lasers para esses colóides, ele percebeu que as cores emitidas não eram consistentes. Isso o levou a explorar as mudanças únicas no espectro e as propriedades das próprias partículas quando eram de tamanho muito pequeno.

Os pontos quânticos são nanocristais que absorvem luz e a reemitem em diferentes comprimentos de onda, dependendo do seu tamanho. Embora sejam menores que o comprimento de onda da luz visível e não possam ser vistos em um microscópio óptico, eles podem ser observados usando microscópios especializados, como microscópios eletrônicos. Para demonstrá-los, podem ser usados ​​frascos de vidro coloridos com soluções contendo pontos quânticos de diferentes tamanhos.

Curiosamente, Brus não tinha conhecimento das observações anteriores de pontos quânticos feitas pelo cientista russo Alexei Ekimov. Devido à Guerra Fria, a pesquisa de Ekimov foi publicada exclusivamente em russo e ele não pôde viajar ao Ocidente para discutir suas descobertas. Foi somente após uma descoberta casual dos artigos de Ekimov na literatura tecnológica que Brus o procurou e eles finalmente se conheceram durante a era da Glasnost no final dos anos 1980.

A produção e a estabilidade dos pontos quânticos colocaram desafios inicialmente, mas Moungi Bawendi, outro laureado com o Prémio Nobel, abordou este problema na década de 1990. Desde então, os pontos quânticos encontraram aplicação em vários campos, particularmente em imagens biológicas. Eles têm sido utilizados por bioquímicos para mapear células e órgãos, ligando-os a outras moléculas. Além disso, eles têm sido fundamentais na detecção de tumores e orientação cirúrgica.

A descoberta e síntese de pontos quânticos abriram caminho para numerosos avanços na ciência e tecnologia. A exploração das suas aplicações continua a revelar novas possibilidades para estas notáveis ​​nanopartículas.

Fontes: Podcast The Conversation Weekly