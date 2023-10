Rússia está de olho em uma nova estação espacial até 2027

By

O presidente russo, Vladimir Putin, delineou planos para a construção de uma nova estação espacial para substituir a antiga Estação Espacial Internacional (ISS) até 2027, apesar dos recentes reveses. A decisão surge num momento em que a Rússia pretende manter uma presença humana contínua no espaço e garantir uma transição suave da ISS para a nova plataforma orbital.

A criação de uma nova estação espacial russa tornou-se a principal prioridade da Roscosmos, a agência espacial do país. Putin enfatizou a necessidade de uma transição contínua, afirmando que “o objetivo é que não haja lacunas, que o trabalho acompanhe o esgotamento dos recursos da ISS”.

Embora problemas de financiamento, escândalos de corrupção e outros reveses tenham atormentado a indústria espacial russa nos últimos anos, Putin continua optimista quanto ao futuro. Ele reconheceu a queda do módulo Luna-25 na superfície lunar durante a sua primeira missão em décadas, chamando-a de “experiência negativa”, mas prometendo aprender com ela.

Para enfrentar os desafios atuais, Putin instou as autoridades a abordar a questão dos baixos salários na indústria espacial e a incentivar especialistas estrangeiros a contribuir com os seus conhecimentos. Ele também incentivou o aumento do envolvimento das empresas privadas para fomentar a inovação e promover a exploração espacial.

A ISS, criada em 1988 através da colaboração entre os Estados Unidos e a Rússia, estava programada para ser desativada em 2024. No entanto, a NASA acredita que a estação pode continuar a operar até 2030. O anúncio de Putin sublinha o compromisso da Rússia em manter uma presença no espaço e garantir uma transição suave para a nova estação.

FAQs:

P: Por que a Rússia está planejando substituir a ISS?

R: A Rússia pretende substituir a ISS para manter uma presença humana contínua no espaço e garantir uma transição perfeita.

P: Quando a nova estação espacial russa estará em órbita?

R: Espera-se que o primeiro segmento da nova estação espacial esteja em órbita em 2027, de acordo com o presidente Putin.

P: Que desafios a indústria espacial russa enfrentou?

R: A indústria espacial russa enfrentou problemas de financiamento, escândalos de corrupção e reveses recentes, como a queda do módulo Luna-25.

P: Por quanto tempo a ISS continuará operando?

R: Embora originalmente programado para descomissionamento em 2024, a NASA estima que a ISS pode continuar operando até 2030.