Putin anuncia planos para nova estação orbital russa até 2027

O presidente Vladimir Putin revelou na quinta-feira que a Rússia deverá lançar o primeiro segmento de sua nova estação orbital até 2027. A nova estação, que Moscou considera a progressão natural na exploração espacial depois da Estação Espacial Internacional (ISS), visa incorporar ciências avançadas e avanços tecnológicos para atender aos objetivos futuros. Apesar do revés em Agosto com a primeira viagem lunar da Rússia em 47 anos, Putin afirmou o seu compromisso com o programa lunar e sublinhou a importância de permanecer no caminho certo com o desenvolvimento do voo espacial tripulado.

Ao estender a participação da Rússia na ISS até 2028 como medida temporária, Putin reconheceu que a envelhecida ISS acabaria por esgotar os seus recursos. Ele enfatizou a necessidade de não apenas ter um novo segmento, mas uma estação inteira em operação quando a ISS não for mais viável. Putin expressou preocupação de que ficar para trás na exploração espacial possa prejudicar o programa russo se o desenvolvimento da nova estação não progredir rapidamente.

Yuri Borisov, chefe da agência espacial russa, Roscosmos, apoiou a decisão de Putin, destacando a importância de manter as capacidades da Rússia em voos espaciais tripulados. Borisov sublinhou a urgência de iniciar trabalhos em grande escala na estação orbital russa até 2024 para evitar potenciais lacunas na capacidade causadas pelo desaparecimento da ISS antes que a estação russa esteja pronta.

Abordando o recente fracasso da nave Luna-25 em agosto, Putin garantiu que o programa lunar persistiria e aprenderia com os erros, afirmando: “Erros são erros. É uma vergonha para todos nós. Isto é exploração espacial e todos entendem isso. É uma experiência que podemos usar no futuro.” Borisov sugeriu a possibilidade de antecipar o próximo lançamento lunar para 2026, a partir da data originalmente planejada para 2027.

Com o compromisso renovado da Rússia com a exploração espacial, o futuro das missões espaciais russas promete conquistas e desenvolvimentos inovadores na busca de conhecimento científico para além do nosso planeta.

Perguntas frequentes

Quando estará operacional o primeiro segmento da nova estação orbital da Rússia?

O Presidente Putin afirmou que o primeiro segmento da nova estação orbital russa deverá ser colocado em operação até 2027.

Quais são as razões por trás da decisão da Rússia de criar uma nova estação orbital?

A Rússia pretende garantir a continuação das suas capacidades de voo espacial tripulado à medida que os recursos da Estação Espacial Internacional (ISS) diminuem. A construção de uma nova estação permitirá à Rússia permanecer na vanguarda da exploração espacial.

O que aconteceu com a primeira viagem lunar da Rússia em 47 anos?

A primeira viagem lunar da Rússia em 47 anos, a nave Luna-25, sofreu acidentes técnicos que resultaram em um pouso forçado no pólo sul da Lua em agosto. Apesar deste revés, Putin expressou o compromisso de continuar o programa lunar e utilizar a experiência adquirida em futuras missões.

Qual é o cronograma do programa lunar da Rússia?

Putin sugeriu a possibilidade de antecipar o próximo lançamento lunar para 2026, um ano antes da data anteriormente planeada de 2027. Este ajuste visa acelerar o progresso no programa lunar.