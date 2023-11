O evento Chicxulub: revelando o impacto da poeira nos dinossauros

By

A extinção dos dinossauros, causada pela queda catastrófica do asteróide Chicxulub, na costa do México, há 66 milhões de anos, há muito que deixa os cientistas perplexos. No entanto, um estudo recente publicado na Nature Geoscience oferece uma nova perspectiva sobre a razão pela qual estas poderosas criaturas encontraram a sua morte prematura na sequência deste evento devastador.

Pesquisas anteriores concentraram-se no papel das elevadas concentrações atmosféricas de enxofre, criando um ambiente inóspito para a vida na Terra. O asteroide Chicxulub, o maior corpo astronômico que impactou nosso planeta, deixou uma colossal cratera de impacto de 112 quilômetros de largura no Golfo do México. Esta colisão liberou uma enorme quantidade de enxofre – algo entre 30 e 500 gigatoneladas – na atmosfera. O enxofre combinou-se com outros gases para formar aerossóis de sulfato, resultando em um espesso véu de gás que obstruiu a luz solar, causando quedas de temperatura global que variam de 3.6 a 14.4 graus Fahrenheit.

Embora o declínio da temperatura tenha sido fatal para répteis de sangue frio como os dinossauros, o estudo da Nature Geoscience propõe um mecanismo alternativo por detrás da sua extinção. A equipa de investigação belga sugere que as partículas finas de poeira, geradas a partir da rocha pulverizada no local do impacto, desempenharam um papel fundamental. Essa poeira teria sido catapultada para o alto da atmosfera, causando um período prolongado de escuridão na superfície da Terra, que durou aproximadamente dois anos.

A ausência de luz solar interrompeu a fotossíntese, um processo crítico para a sobrevivência das plantas, resultando numa ameaça imediata a toda a vida vegetal. Sem uma fonte de alimento sustentável, os animais herbívoros e os seus predadores enfrentavam um perigo iminente. O colapso da cadeia alimentar, desencadeado pela cessação da fotossíntese, acabou por levar à extinção dos dinossauros e de inúmeras outras espécies.

Perguntas Frequentes:

O que causou a extinção dos dinossauros?

A extinção dos dinossauros foi causada principalmente pela queda do asteroide Chicxulub, na costa do México, que resultou numa combinação de fatores, incluindo concentrações elevadas de enxofre e a presença de poeira na atmosfera.

Como o impacto do asteróide levou ao desaparecimento dos dinossauros?

O impacto do asteróide Chicxulub causou um resfriamento global significativo devido às elevadas concentrações de enxofre e à presença de poeira fina na atmosfera. O declínio da temperatura resultante, combinado com a escuridão prolongada, interrompeu a fotossíntese, colapsando a cadeia alimentar e levando à extinção dos dinossauros.

Qual o papel da fotossíntese na extinção?

A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas convertem a luz solar, a água e o dióxido de carbono em energia, sustentando a vida vegetal e liberando oxigênio. A cessação da fotossíntese devido ao impacto do asteróide tornou as plantas incapazes de sobreviver, levando à extinção de animais herbívoros e, posteriormente, dos predadores carnívoros que dependiam deles.

Fonte: BBC