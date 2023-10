A matéria escura pode se revelar através de estrelas pulsantes, dizem os astrofísicos

Astrofísicos das universidades de Amsterdã e Princeton conduziram um estudo inovador sugerindo que a matéria escura poderia ser potencialmente detectada através do fraco brilho adicional emitido por estrelas pulsantes, se for composta de partículas chamadas áxions. A matéria escura é uma substância misteriosa que constitui 85% de toda a matéria do universo, mas não pode ser detectada por meios convencionais devido à falta de interação significativa com a luz e outras partículas.

Axions são partículas hipotéticas introduzidas na década de 1970 para explicar discrepâncias no comportamento das partículas subatômicas. Acredita-se que eles tenham interações fracas com partículas conhecidas, o que os torna um candidato plausível para constituintes da matéria escura. O desafio na investigação da matéria escura sempre foi detectar a sua presença. No entanto, modelos teóricos recentes sugeriram que os áxions podem se converter em luz detectável quando expostos a fortes campos eletromagnéticos.

Os campos eletromagnéticos mais fortes existentes são encontrados em torno de estrelas de nêutrons em rotação, conhecidas como pulsares. Os pulsares emitem feixes intensos de ondas de rádio à medida que giram rapidamente, e esses feixes são facilmente observáveis ​​da Terra. Além disso, devido à sua rápida rotação, os pulsares geram poderosos campos eletromagnéticos, tornando-os potenciais fábricas para a produção de áxions. A hipótese é que um único pulsar poderia produzir um número significativo de áxions a cada segundo, alguns dos quais poderiam ser convertidos em luz observável.

Para testar esta teoria, uma equipa de físicos e astrónomos dos Países Baixos, Portugal e Estados Unidos desenvolveu um quadro teórico abrangente. Esta estrutura teve como objetivo compreender a produção, escape e conversão de áxions em torno de pulsares. Usando simulações numéricas avançadas de plasma, os pesquisadores foram capazes de quantificar os sinais de rádio adicionais gerados pelos áxions em comparação com as emissões intrínsecas dos pulsares.

Foram realizadas observações em 27 pulsares próximos, mas infelizmente nenhuma evidência de áxions foi encontrada. No entanto, estes resultados ainda são significativos, pois fornecem os limites mais rigorosos até o momento para a interação entre os áxions e a luz. Enquanto a busca pela matéria escura continua, este estudo oferece novos insights sobre possíveis métodos de detecção.

