Nova descoberta desafia a teoria atual do comportamento pulsar

Cientistas do CNRS e do CEA, trabalhando como parte de uma equipe internacional, fizeram uma descoberta notável sobre o comportamento dos pulsares. Observações recentes do pulsar Vela, um dos pulsares mais próximos da Terra, revelaram radiação cerca de 200 vezes mais energética do que a detectada anteriormente. Esta descoberta, feita no observatório HESS, despertou entusiasmo na comunidade científica e contradiz a teoria comumente aceita sobre a aceleração e o comportamento dos pulsares.

Os pulsares são estrelas mortas pequenas e densas que emitem feixes de radiação eletromagnética, semelhantes aos faróis cósmicos. Esses feixes varrem o espaço em intervalos regulares. A teoria predominante sugere que as partículas produzidas perto da superfície dos pulsares são aceleradas ao longo das linhas do seu campo magnético até às bordas da sua magnetosfera. No entanto, as observações do pulsar Vela desafiam esta teoria.

A radiação detectada no observatório HESS é significativamente mais energética do que o esperado. Esta descoberta levanta questões sobre os processos de aceleração que ocorrem em objetos astrofísicos altamente magnéticos. Também sugere que a nossa compreensão atual do comportamento dos pulsares pode precisar de ser revista.

O pulsar Vela está localizado relativamente perto da Terra, o que o torna um candidato ideal para estudos observacionais detalhados. As observações no observatório HESS, que utiliza uma série de telescópios na Namíbia, fornecem informações valiosas sobre a natureza dos pulsares e os fenómenos que ocorrem nas suas magnetosferas.

Esta descoberta inovadora será publicada na revista Nature Astronomy. Ele abre caminho para pesquisas futuras e uma compreensão mais profunda dos ambientes extremos e dos mecanismos de aceleração presentes nos pulsares.

Fontes:

– O Sistema Estereoscópico de Alta Energia (HESS), um conjunto de telescópios na Namíbia usados ​​para estudar raios gama cósmicos

– CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) e CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), instituições de investigação francesas envolvidas no estudo

Definições:

– Pulsar: Estrelas mortas pequenas e densas que emitem feixes de radiação eletromagnética.

– Magnetosfera: A região do espaço que circunda um objeto celeste, na qual o campo magnético do objeto domina o comportamento das partículas carregadas.

– Astrofísica: Relacionada ao estudo dos fenômenos físicos que ocorrem no espaço sideral.