Tiny Magnets revolucionando o tratamento do câncer, a computação e muito mais

Os nanoímãs, mil vezes mais finos que um fio de cabelo humano, estão fazendo avanços significativos em vários campos, como tratamento de câncer, computação e até mesmo tintas auto-reparáveis. Karen Livesey, física teórica da Universidade de Newcastle, está na vanguarda do projeto desses inovadores ímãs de tamanho nanométrico. Sua pesquisa e experiência a levaram a embarcar no Women in Physics Lecture Tour 1,000 do Instituto Australiano de Física, onde ela pretende compartilhar seu conhecimento e inspirar a próxima geração em STEM.

Com aplicações na área da saúde, os nanoímãs têm se mostrado promissores no tratamento de tumores inoperáveis ​​e na melhoria dos resultados de saúde. A sua capacidade de atingir áreas específicas do corpo e fornecer terapias direcionadas tem o potencial de revolucionar o tratamento do cancro. Ao aproveitar o poder desses minúsculos ímãs, os profissionais médicos poderão fornecer tratamentos eficazes que antes eram considerados impossíveis.

Na frente tecnológica, os nanoímãs oferecem uma solução para reduzir o consumo de energia dos computadores. Ao utilizar as propriedades únicas destes ímanes, os dispositivos de computação podem funcionar de forma mais eficiente e contribuir para um futuro mais sustentável. Além disso, pesquisas em andamento na área exploram o desenvolvimento de tintas auto-reparáveis, o que poderia ter implicações significativas em vários setores.

A jornada do Dr. Livesey na física é inspiradora por si só. Sendo a primeira de sua família a terminar o ensino médio, ela seguiu sua paixão pela física na Universidade da Austrália Ocidental e concluiu seu doutorado em 2010. Desde então, ela fez contribuições significativas para a área durante seu mandato na Universidade do Colorado, em Colorado Springs. antes de finalmente se mudar para Newcastle, Nova Gales do Sul.

Em reconhecimento às suas realizações, a Dra. Livesey foi nomeada Professora Feminina de Física de 2023 pelo Instituto Australiano de Física. Ela também detém a distinção de ser uma Superstar do STEM para 2023-24, uma iniciativa que visa desafiar os estereótipos de género e incentivar a diversidade na comunidade científica.

Como parte do Women in Physics Lecture Tour 2023, a Dra. Livesey fará uma palestra pública gratuita sobre nanopartículas na sexta-feira, 22 de setembro, na Universidade da Tasmânia. Todos são bem-vindos, tanto fisicamente quanto via Zoom, e o evento promete ser uma experiência esclarecedora para pessoas de todas as idades.

Ao ultrapassar os limites do que é possível com os nanoímãs, o Dr. Livesey está abrindo caminho para avanços inovadores na medicina, na tecnologia e muito mais.

Fontes:

– Instituto Australiano de Física – Comunicado à mídia, 21 de setembro de 2023