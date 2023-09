A missão Psyche: explorando um asteróide rico em metais

A missão Psyche, com lançamento previsto para 5 de outubro de 2023, tem como objetivo explorar o asteroide Psyche, que flutua no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Os cientistas estão intrigados com o asteróide porque alguns acreditam que pode ser os restos do núcleo rico em ferro de um planeta falido, potencialmente avaliado em impressionantes 10,000 quatrilhões de dólares. No entanto, há especulações de que Psyche pode na verdade ser uma “pilha de entulho” em vez de um asteróide de metal sólido.

Liderada pela Universidade Estadual do Arizona, a missão enviará uma espaçonave para orbitar Psyche durante três anos, durante os quais os cientistas esperam descobrir mais informações sobre as origens do asteroide e sua topografia. Eles também pretendem determinar a idade da sua superfície, o que poderia fornecer informações sobre as composições interiores de planetas terrestres como a Terra.

Embora seja difícil estimar o valor dos objetos espaciais, os potenciais recursos metálicos em Psyche foram avaliados em uma quantidade astronômica. No entanto, a NASA esclarece que a missão não se trata de minerar o asteroide, mas sim de estudá-lo para saber mais sobre os asteroides e a formação de planetas terrestres.

Psique, em homenagem à deusa grega da alma, mede aproximadamente 140 quilômetros de diâmetro e tem uma área de superfície de cerca de 64,000 mil quilômetros quadrados. As estimativas de densidade atual indicam que o asteroide é composto por 30 a 60% de metal em volume, sugerindo uma possível separação de sua composição em um núcleo de ferro e um manto rochoso devido a uma colisão passada.

A espaçonave transportará três instrumentos principais para investigar Psyche: um gerador de imagens multiespectral, um espectrômetro de raios gama e nêutrons e um magnetômetro. Esses instrumentos irão capturar imagens, medir a composição elementar e verificar se há qualquer campo magnético remanescente, respectivamente.

Além disso, a espaçonave Psyche utilizará um sistema de telecomunicações de rádio de banda X para mapear a gravidade e a estrutura do asteróide. A missão inclui um sobrevôo por Marte em maio de 2026 para assistência gravitacional antes de entrar em órbita ao redor de Psyche.

Em conclusão, a missão Psyche representa um passo significativo na nossa compreensão dos asteróides e da formação de planetas terrestres. Ao estudar o asteróide rico em metais, os cientistas esperam obter informações valiosas sobre a composição e a história dos corpos celestes no nosso sistema solar.

Fontes:

- NASA

– Universidade Estadual do Arizona