NASA lançará missão Psyche com foguete Falcon Heavy da SpaceX

A NASA está preparada para lançar sua próxima missão Psyche usando o foguete Falcon Heavy da SpaceX, marcando o primeiro uso do poderoso foguete pela agência para uma de suas missões. O lançamento está agendado para 13 de outubro às 10h19, horário do leste, após um atraso de 12 de outubro devido às más condições climáticas. Com 40% de chance de clima favorável durante esta janela de lançamento instantâneo, espera-se que a missão prossiga conforme planejado.

A missão Psyche será o oitavo vôo do Falcon Heavy, mas o primeiro dedicado à NASA. Anteriormente, o foguete foi utilizado para clientes comerciais e militares dos EUA após seu lançamento de demonstração bem-sucedido em fevereiro de 2018. Para esta missão, o Falcon Heavy operará sob a Categoria 3 do Programa de Serviço de Lançamento da NASA, que é reservada para missões de alto valor com ampla agência. avaliações e lançamentos de sucesso.

Nos últimos anos, a NASA tem confiado cada vez mais no Falcon Heavy para suas principais missões devido à aposentadoria do Atlas 5 da United Launch Alliance e a atrasos com outros foguetes. O foguete está atualmente contratado para o lançamento do satélite meteorológico GOES-U, da missão científica planetária Europa Clipper, dos dois primeiros módulos do Gateway lunar e do observatório do Telescópio Espacial Romano.

A SpaceX fez acomodações para a NASA em relação ao lançamento do Psyche. A pedido da NASA, a empresa adiou o lançamento do Falcon 9 dos satélites Starlink para priorizar o lançamento do Falcon Heavy. Este atraso fornece aos engenheiros da NASA tempo suficiente para avaliar os dados de um lançamento anterior antes de aprovar o lançamento do Falcon Heavy. Tal como acontece com o Falcon 9, a NASA aceitou a reutilização de certos componentes do Falcon Heavy, incluindo os dois propulsores laterais que farão o seu quarto lançamento na missão Psyche.

Embora a reutilização se estenda a alguns componentes, as carenagens de carga útil não serão reutilizadas para a missão Psyche. No entanto, a NASA iniciou discussões com a SpaceX sobre a reutilização de carenagens para lançamentos futuros, com o objetivo de implementar a reutilização de carenagens até o final de 2024 ou início de 2025.

No geral, a missão Psyche representa um marco importante na colaboração da NASA com a SpaceX e destaca a crescente dependência da agência no Falcon Heavy para as suas missões críticas de ciência e exploração.

Fontes: NASA, SpaceX