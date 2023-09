Os primeiros humanos construíram estruturas de madeira há mais de 476,000 anos, revela estudo

Arqueólogos da Universidade de Liverpool e da Universidade de Aberystwyth descobriram evidências que mostram que os humanos construíam estruturas de madeira muito antes do que se acreditava anteriormente. Os investigadores desenterraram madeira bem preservada num local em Kalambo Falls, na Zâmbia, que se estima ter pelo menos 476,000 mil anos e é anterior à evolução do homo sapiens.

A descoberta é significativa porque fornece as primeiras evidências de humanos elaborando toras intencionalmente para se encaixarem. Marcas de corte de ferramentas de pedra na madeira sugerem que os primeiros humanos moldaram e uniram dois grandes troncos, potencialmente como base de uma plataforma ou parte de uma habitação. Isto desafia a noção anterior de que os humanos da Idade da Pedra eram exclusivamente nómadas.

Usando técnicas de datação por luminescência, especialistas da Universidade de Aberystwyth determinaram a idade das descobertas examinando a última vez que os minerais da areia circundante foram expostos à luz solar. Isto permite aos investigadores reunir uma compreensão mais abrangente da evolução humana e de como a tecnologia se desenvolveu durante a Idade da Pedra.

Os pesquisadores envolvidos no projeto Deep Roots Of Humanity, que explora o desenvolvimento da tecnologia humana na Idade da Pedra, financiado pelo Arts and Humanities Research Council do Reino Unido. O projecto colaborou com a Comissão de Conservação do Património Nacional da Zâmbia, o Museu Livingstone, o Museu Moto Moto e o Museu Nacional de Lusaka.

O professor Larry Barham, da Universidade de Liverpool, observou que esta descoberta desafia suposições anteriores sobre os nossos primeiros antepassados. Ele afirmou: “Eles transformaram o ambiente para facilitar a vida, mesmo que fosse apenas fazendo uma plataforma para sentar à beira do rio e fazer as tarefas diárias. Essas pessoas eram mais parecidas conosco do que pensávamos.”

Espera-se que a escavação em Kalambo Falls, um local excepcional e um património significativo para a Zâmbia, produza novas descobertas interessantes à medida que o projecto continua o seu trabalho.