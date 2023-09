Sondando fluxos raros de plasma quente na atmosfera superior

Perto dos pólos da Terra, as auroras são comuns, exibindo espetáculos de luzes coloridas na alta atmosfera causadas pela interação entre o vento solar e a magnetosfera do planeta. No entanto, mais perto do equador, um fenômeno atmosférico diferente pode ocorrer: derivas iônicas subaurorais (SAID).

Os eventos SAID envolvem o fluxo rápido de plasma quente para oeste através da ionosfera. Esses eventos foram associados a estruturas visíveis no céu, como arcos aurorais vermelhos estáveis ​​(SAR) e forte aumento da velocidade de emissão térmica (STEVE). Normalmente, os eventos SAID ocorrem entre o anoitecer e a meia-noite, mas houve casos de fluxos SAID detectados após a meia-noite.

Em um estudo recente publicado no Journal of Geophysical Research: Space Physics, os pesquisadores se concentraram em 15 eventos SAID pós-meia-noite detectados perto da América do Sul em 2013. Ao analisar dados de várias fontes, incluindo programas de satélite e medidas de atividade auroral, eles investigaram as características e formação desses eventos raros.

Os pesquisadores descobriram que os eventos SAID pós-meia-noite, semelhantes aos eventos antes da meia-noite, são o resultado da complexa interação entre as condições ionosféricas e a dinâmica geomagnética. A interação inclui a formação de campos elétricos e interações ondas-partículas, que atuam como fontes localizadas de calor.

Estas descobertas melhoram a compreensão da dinâmica do plasma da atmosfera superior e do seu potencial para perturbar os sinais de radar para rastreamento de satélites e outras aplicações críticas. Mais pesquisas nesta área poderiam fornecer informações valiosas sobre como os eventos SAID e seus fenômenos associados podem impactar a atmosfera da Terra.

Fonte: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Desenvolvido no setor de tempo local magnético pós-meia-noite (1–4) durante 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677