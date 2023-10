As regiões intrinsecamente desordenadas das proteínas desempenham um papel fundamental na expressão genética, de acordo com novo estudo

Um estudo recente conduzido por pesquisadores da Universidade de Princeton, do Instituto do Câncer Dana-Farber e da Universidade de Washington lançou luz sobre o papel crítico que as regiões intrinsecamente desordenadas (IDRs) das proteínas desempenham na regulação da cromatina e na expressão gênica. Anteriormente, pensava-se que esses IDRs tinham interações menos precisas com biomoléculas em comparação com proteínas dobradas. No entanto, este estudo revela que os IDRs possuem interações específicas e importantes que são essenciais para os processos celulares.

Os pesquisadores se concentraram nas regiões desordenadas do complexo cBAF humano, um grupo de proteínas do núcleo que regula a estrutura do DNA chamada cromatina, permitindo a expressão gênica. Mutações nas IDRs deste complexo proteico, que são frequentemente encontradas no cancro e nas perturbações do neurodesenvolvimento, perturbam a regulação da cromatina e da expressão genética.

O estudo descobriu que os IDRs formam gotículas chamadas condensados, que se separam do fluido celular circundante. Esses condensados ​​permitem que proteínas e outras biomoléculas se reúnam em locais específicos para realizar atividades celulares. As interações específicas que ocorrem dentro destes condensados ​​são cruciais para o funcionamento do complexo cBAF.

Os investigadores descobriram que mesmo mutações subtis nas sequências IDR do complexo cBAF podem ter efeitos significativos na sua função, levando a alterações na expressão genética. Esta visão proporciona uma melhor compreensão de como estas mutações contribuem para a disfunção celular e abre possibilidades para novas estratégias terapêuticas.

No geral, este estudo destaca a importância dos IDRs nos processos celulares e o seu potencial como alvos para intervenções terapêuticas. As descobertas têm implicações não apenas para a remodelação da cromatina e expressão genética, mas também para uma compreensão mais ampla das sequências de proteínas IDR e seu papel na fisiologia e nas doenças.

Fontes:

– Célula: DOI: 10.1016/j.cell.2023.08.032