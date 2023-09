Peixe pré-histórico fornece informações sobre a evolução do crânio

Um novo estudo publicado na Nature revelou que um peixe fóssil com 455 milhões de anos, Eriptychius americanus, forneceu informações importantes sobre a evolução dos crânios dos vertebrados. Pesquisadores da Universidade de Birmingham, do Naturalis Biodiversity Center e do Museu de História Natural usaram tomografia computadorizada para recriar uma representação 3D detalhada do crânio do peixe. Esta é a primeira vez que uma reconstrução tão abrangente é feita neste espécime, que foi coletado na década de 1940 e está guardado no Museu Field de História Natural.

O estudo descobriu que Eriptychius tinha uma estrutura craniana única, diferente de qualquer vertebrado visto anteriormente. Em vez de ter uma estrutura sólida de osso ou cartilagem envolvendo o cérebro, este peixe tinha cartilagens separadas e independentes que protegiam o seu cérebro. Esta descoberta sugere que a evolução das estruturas para separar o cérebro de outras partes da cabeça pode ter se originado com Eríptico.

Ivan Sansom, autor sénior do estudo, explicou o significado destas descobertas: “Estes são resultados tremendamente excitantes que podem revelar a história evolutiva inicial de como os vertebrados primitivos protegiam os seus cérebros”. Ele também destacou a importância de estudar coleções de museus e aplicar novas técnicas para descobrir novos insights sobre organismos antigos.

Dr. Richard Dearden, o principal autor do estudo, enfatizou como as modernas técnicas de imagem permitiram aos pesquisadores descobrir a preservação única da cabeça do peixe, preenchendo uma lacuna importante na nossa compreensão da evolução do crânio. Este conhecimento tem implicações para a compreensão da evolução do crânio em todos os vertebrados, incluindo os humanos.

Este estudo mostra o valor do uso de técnicas avançadas de imagem para analisar fósseis e obter uma compreensão mais profunda das espécies extintas. Também destaca a importância das coleções de museus no fornecimento de espécimes valiosos para pesquisa científica.

