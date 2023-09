Peixes fósseis antigos oferecem uma nova visão sobre a evolução dos crânios de vertebrados

Um fóssil de peixe com 455 milhões de anos forneceu aos investigadores uma nova perspectiva sobre como os vertebrados evoluíram para proteger os seus cérebros, de acordo com um estudo publicado na Nature. O espécime em questão é o Eriptychius americanus, um antigo peixe sem mandíbula descoberto no Colorado, EUA. Os pesquisadores, da Universidade de Birmingham, do Centro de Biodiversidade Naturalis em Leiden, Holanda, e do Museu de História Natural, usaram tomografia computadorizada para criar uma representação 3D detalhada do crânio do peixe.

Este estudo é o primeiro a recriar de forma abrangente o crânio de Eríptíquio, que foi coletado na década de 1940, originalmente descrito na década de 1960, e atualmente está guardado no Museu Field de História Natural de Chicago. A pesquisa financiada pelo Leverhulme Trust revelou que Eriptychius tinha cartilagens separadas e independentes que envolviam o cérebro, ao contrário das espécies posteriores que tinham uma gaiola de cartilagem totalmente ligada. Isto sugere que a evolução inicial das estruturas para separar o cérebro de outras partes da cabeça pode ter começado com Eríptico.

Ivan Sansom, professor sênior de Paleobiologia na Universidade de Birmingham e autor sênior do estudo, expressou entusiasmo com as descobertas, afirmando que elas podem revelar a história evolutiva inicial de como os vertebrados primitivos protegiam seus cérebros. Richard Dearden, principal autor do estudo e pesquisador de pós-doutorado no Naturalis Biodiversity Centre, enfatizou a importância da descoberta, afirmando que ela preenche uma lacuna importante na compreensão da evolução do crânio em todos os vertebrados, incluindo os humanos.

Este estudo destaca a importância das coleções de museus e da aplicação de novas técnicas de imagem no estudo de espécimes antigos. Usando a tomografia computadorizada, os cientistas conseguiram descobrir novos insights sobre a evolução dos crânios dos vertebrados. As descobertas fornecem informações valiosas sobre os estágios iniciais da proteção cerebral em vertebrados primitivos e contribuem para a nossa compreensão da história evolutiva desta característica anatômica crucial.

