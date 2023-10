Química Aquosa em Planetesimais Carbonáceos: Sintetizando Matéria Orgânica Prebiótica

By

A química aquosa desempenha um papel crucial na formação de matéria orgânica prebiótica dentro de planetesimais carbonáceos. Estes corpos celestes, que se pensa terem sido formados nas fases iniciais do sistema solar, têm o potencial de fornecer blocos de construção essenciais à vida a outros corpos planetários, incluindo a Terra.

Num estudo recente, os investigadores investigaram a formação de vitamina B3, também conhecida como ácido nicotínico, dentro destes planetesimais. A vitamina B3 é um importante precursor da coenzima NAD(P)(H), que é essencial para o metabolismo de todas as formas de vida conhecidas.

Os pesquisadores propuseram um novo mecanismo de reação baseado em experimentos anteriores na área. A síntese da vitamina B3 envolve a combinação de precursores de açúcar, como o gliceraldeído ou a diidroxiacetona, com aminoácidos como o ácido aspártico ou a asparagina. Estas reações ocorrem em solução aquosa sem a presença de oxigênio ou outros agentes oxidantes.

Para simular as condições dentro dos planetesimais carbonáceos, os pesquisadores assumiram uma densidade de rocha de 3 g/cm³, uma porosidade de 0.2 e uma densidade de gelo de 0.917 g/cm³ preenchendo os poros. As simulações foram executadas a uma pressão de 100 bar.

Os resultados das simulações foram comparados com abundâncias medidas de ácido nicotínico em amostras coletadas de várias fontes, incluindo o condrito CI Orgeil, vários condritos Antárticos CM2 e o condrito C2 não agrupado Tagish Lake. O tipo de método de extração utilizado, como água quente, ultrassom com água fria, hidrolisado com HCl ou ácido fórmico, também foi levado em consideração.

O estudo fornece informações valiosas sobre o potencial da química aquosa em planetesimais carbonáceos para sintetizar matéria orgânica prebiótica. A compreensão destes processos pode ajudar a esclarecer as origens da vida e a distribuição de blocos de construção essenciais em todo o universo.

