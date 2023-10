Como os satélites Starlink da SpaceX estão afetando a radioastronomia

Os astrônomos estão preocupados com o impacto dos satélites Starlink da SpaceX na radioastronomia. O Square Kilometer Array Observatory (SKAO) está prestes a se tornar o radiotelescópio mais poderoso do mundo, mas o número crescente de constelações de satélites representa uma ameaça à sua eficácia. A Starlink já tem mais de 4,600 satélites em órbita e planeja lançar mais 42,000. Estes satélites, juntamente com futuras constelações de empresas como a Amazon, estão a causar poluição luminosa e a interferir nas observações terrestres.

Radioastrônomos conduzindo testes preliminares com o Engineering Development Array 2 (EDA2) na Austrália Ocidental descobriram resultados preocupantes. As emissões dos satélites Starlink foram significativamente mais brilhantes do que os sinais astronômicos detectados pelo SKAO. Foram identificados dois tipos de contaminação: sinais esperados entre os satélites e o solo e emissões não intencionais dos componentes eletrônicos dos satélites. Estas emissões interferem na detecção de sinais do amanhecer cósmico, uma época crítica na história do universo.

Embora a SpaceX não esteja violando nenhum acordo internacional, a sobreposição entre os sinais Starlink e os sinais astronômicos torna o estudo do amanhecer cósmico mais desafiador. Os autores do estudo enfatizam a necessidade de diálogo entre empresas privadas, agências reguladoras e a comunidade astronômica. A astronomia não deve ser marginalizada pelas ações de empresas privadas, e é necessário tomar medidas para equilibrar as necessidades de acesso global à Internet de alta velocidade e a preservação das tradições astronómicas.

Embora a radioastronomia enfrente dificuldades crescentes à medida que as constelações de satélites crescem, é crucial abordar o impacto nas observações científicas. É necessário tomar medidas agora para garantir que as vozes dos astrónomos sejam ouvidas e que o desenvolvimento de constelações de satélites seja feito com cuidado e consideração para a preservação de investigação científica importante.

